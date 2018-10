'Geef voor Sulawesi, ze zijn wanhopig!'

Met een landelijke actiedag zamelt Nederland vandaag via Giro555 geld in voor de slachtoffers op Sulawesi. Het dodental loopt op, de hoop op overlevenden neemt af. Verwoeste dorpen blijven verstoken van hulp. Vivian van der Zaan (33) is daarom een hulpactie begonnen voor haar familie in Batusuya.

Het huis van haar moeders neef ligt in puin. Vivian van der Zaan (33) uit Delft logeerde daar tien jaar geleden nog bij haar laatste bezoek aan Batusuya, het dorp van de familie. De helft van het gebouw is door de zware aardbeving als een kaartenhuis in elkaar gestort.

Haar familie slaapt buiten onder een groot zeil. Van de kleinste baby tot oma, bijna 80 jaar oud. Op het terrein van de eveneens ingestorte kerk, die een paar weken geleden gloednieuw was opgeleverd, hebben ze een provisorisch tentenkamp opgeslagen. Ze sturen noodkreten via WhatsApp en Facebook.

,,Ik ben opgelucht dat ze nog leven'', zegt Vivian. ,,Maar er is dringend behoefte aan eten, drinken en babyvoeding. Hulp van de regering blijft uit. Daarvoor ligt ons dorp te ver van de stad.''

Het is inmiddels bijna twee weken na de aardbeving en de verwoestende tsunami, die vooral de stad Palu trof. Betrouwbare berichten sijpelden mondjesmaat binnen. De omvang van de ramp werd langzaam zichtbaar.

Het begon met een bericht over één dode. Dat werden er al snel vele honderden. Inmiddels zijn het er ruim tweeduizend en worden nog altijd vijfduizend mensen vermist. Reddingswerkers staken morgen de zoektocht naar overlevenden.

Teken van leven

Het duurde dagen voor Vivian een teken van leven van haar familie kreeg. ,,Toen ik het nieuws hoorde, heb ik gelijk geprobeerd contact te leggen. Maar alle telefoonlijnen waren dood en berichtjes kwamen niet aan. Het was heel spannend. Ik zat het hele weekend na de ramp in de stress.''

Via nichten in Zweden en Singapore komt uiteindelijk het nieuws dat iedereen nog leeft. De meeste familieleden in Palu keren terug naar het dorp, dat ze ooit hadden verlaten om in de stad werk te zoeken. Een nicht die een week lang was vermist, is inmiddels terecht. Hoe ze eraan toe is, is niet bekend. Ze blijft in Palu. ,,Zwangere vrouwen, ouderen en kinderen zijn als eerste geëvacueerd naar veiligere plekken.''

Batusuya, zeventig kilometer ten noorden van Palu, is niet getroffen door de tsunami, maar wel door de aardbeving. Huizen zijn ingestort. Sinds de ramp beeft de aarde op Sulawesi nog geregeld. Afgelopen maandag nog met een kracht van 5.4 op de schaal van Richter.

,,De inwoners kunnen nog niet met de wederopbouw beginnen'', vertelt Vivian. ,,Ze durven hun huizen niet in. De angst voor nieuwe aardbevingen en naschokken is groot. Er is geen zicht op wanneer dat voorbij is.''

Ondertussen verblijven haar familieleden dag en nacht op straat. De hulpverlening komt moeizaam op gang. Die richt zich voornamelijk op Palu en niet op dorpen als Batusuya, die meer landinwaarts liggen. Daarom smeekt de familie Vivian om financiële hulp. Met dat geld kunnen ze dan in de omgeving spullen kopen.

Wanhoop

,,In al die jaren hebben ze de familie in Nederland nog nooit om geld gevraagd. Dat ze dat nu wel doen, geeft aan hoe groot de wanhoop is. De Indonesische regering raadt mensen af om zelf naar het gebied te reizen. De wegen zijn onbegaanbaar en er is geen water, eten en elektriciteit.''

De Samenwerkende Hulporganisaties houden vandaag via Giro555 een landelijke inzamelingsactie. Radio- en televisiezenders besteden de hele dag aandacht aan de ramp en verschillende bekende Nederlanders doen mee.

Vivian houdt een eigen inzamelingsactie voor Palu en haar familiedorp Batusuya. Ze verkoopt onder meer gepersonaliseerde jaarkalenders. De eerste donaties komen binnen. Ze hoopt op zeker 5000 euro. ,,Het heeft geen zin om spullen te sturen. Ik zag foto's voorbijkomen van vrachtwagens met hulpgoederen die op hun kant langs de weg lagen. De distributie ligt op zijn gat. Daarom ga ik samen met mijn familie in het buitenland geld inzamelen. Ik ben met alles blij.''

https://www.gofundme.com/help-wederopbouw-palu-batusuya

