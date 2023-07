Gecrashte militaire helikoper bij Australië gevonden, bemanning spoorloos

De Australische minister van Defensie Richard Marles zei eerder dat de helikopter van het type MRH-90 Taipan vrijdagavond laat in zee was gestort in de buurt van Hamilton Island bij de deelstaat Queensland in het noordoosten van Australië. Volgens de website van de Australische marine bezitten het Australische leger en de marine 46 van deze toestellen. De eerste twee MRH-90 Taipan helikopters kwamen in 2007 in dienst.