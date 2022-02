Friends in China gecensureerd: verwijzingen naar lesbisch stel geschrapt

In de serie verschijnt het lesbische koppel Carol en Susan. Samen met het hoofdpersonage Ross voeden zij een kind op. De Chinese censor heeft verwijzingen naar de romantische relatie tussen de twee vrouwen geschrapt. Dit is Chinese kijkers niet ontgaan. Zij lieten massaal op sociale mediaplatformen zoals Weibo hun onvrede horen. De hashtag #FriendsCensored werd snel populair – totdat ook deze slachtoffer werd van censuur.

Vorig jaar ontdekten Chinese kijkers al dat onder meer Lady Gaga, die in ongenade is gevallen bij de Chinese autoriteiten omdat ze een bezoek heeft gebracht aan de Dalai Lama, was geschrapt uit de eenmalige Friends-reünie-special.

De Amerikaanse sitcom is geliefd in China. In 2012 was Friends ongecensureerd in China te zien. Daarna verdween de serie een aantal jaren van het scherm. Totdat een aantal Chinese streamingplatforms gezamenlijk de rechten van de televisieserie kochten, zodat de serie sinds afgelopen vrijdag weer te zien is.

In die tussenliggende jaren is er veel veranderd in het land. Sinds 2012 heeft de Chinese overheid de censuurteugels flink aangehaald. In 2016 verbood China alle uitingen van homoseksualiteit – samen met andere vormen van ‘vulgaire, immorele en ongezonde’ inhoud – op televisie. In 2019 leidde dat tot ophef over de film Bohemian Rhapsody over het leven van Queen-zanger Freddy Mercury. Alle verwijzingen naar de homoseksuele geaardheid van de zanger waren door de censor verwijderd.

Fight Club

Ook met andere zaken die China als ‘immoreel’ beschouwd bemoeid de censor zich zonder enige terughoudendheid. Vorige maand bleek bijvoorbeeld dat de sinds kort in China te bekijken cultklassieker Fight Club een geheel ander einde heeft gekregen. In de oorspronkelijke versie eindigt de film met veel geweld. Explosies door bomaanslagen gepleegd door het hoofdpersonage vullen het scherm. Kijkers in China zien daarentegen hoe de aanslagen voorkomen worden en het hoofdpersonage wordt opgepakt en naar een inrichting moet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.