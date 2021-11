Frederik de Klerk, laatste Zuid-Afrikaanse president onder apartheid, overleden

De voormalige Zuid-Afrikaanse president Frederik de Klerk is overleden. Hij was de laatst zittende president van het land onder de apartheid.

De Klerk leidde Zuid-Afrika van 1989 tot 1994. Hij kreeg de Nobelprijs in 1993, samen met zijn latere opvolger Nelson Mandela. Zij dankten die prestigieuze onderscheiding aan hun inspanningen het apartheidsregime vreedzaam te beëindigen.

Lees ook Het leven van Mandela in jaartallen

Democratie

De Klerk speelde een cruciale rol bij de overgang van een wit minderheidsregime naar democratische verkiezingen en de regering van het Afrikaans Nationaal Congres van Nelson Mandela. De segregatie van bevolkingsgroepen op basis van ras of raciale kenmerken werd in 1948 in gevoerd in Zuid-Afrika en sneuvelde in 1990 als gevolg van de oppositie van de meerderheid van de bevolking en buitenlandse druk. Onder president Nelson Mandela was De Klerk vicepresident.

De Klerk was zoon van een politicus in de Nationale Partij en hij werd parlementslid in 1972. Behalve lid van de Nationale Partij was hij lid van de geheimzinnige Broederbond, een genootschap van invloedrijke Afrikaners. De Klerk werd in 1978 voor het eerst minister onder premier John Vorster. Nadien bekleedde hij tal van ministersfuncties.

In februari 1989 kreeg toenmalig president Pieter Willem Botha, een fervent aanhanger van rassenscheiding, een beroerte en De Klerk volgde hem na enige tijd op. Precies een jaar later, in februari 1990, ontpopte hij zich als sloper van het apartheidsbewind door oppositiebewegingen niet langer te verbieden. Hij gelastte de vrijlating van Mandela, toen een van de bekendste politieke gevangenen ter wereld.

Staatsbegrafenis

De president van Zuid-Afrika zal naar verwachting snel de details van De Klerk zijn staatsbegrafenis bekendmaken, meldt het Zuid-Afrikaanse News24.

De Klerk overleed volgens zijn stichting donderdagochtend in zijn woning aan kanker. Hij werd 85 jaar oud.