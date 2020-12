Fransman vervolgd voor opsluiten en uithongeren zoon (39) als straf voor werkloosheid

De bizarre zaak speelde zich af in Malmerspach, zo'n 30 kilometer ten noordwesten van Mulhouse. De politie nam de dertiger mee nadat hij had bekend zijn vader te hebben geslagen. Onderweg naar het politiebureau vertelde de arrestant dat hij zich niet lekker voelde door gebrek aan eten. Daarop brachten de agenten hem voor controle naar het ziekenhuis. Zijn extreme magerheid deed artsen schrikken. Ze spraken van ‘beelden die doen denken aan concentratiekampgevangenen’, meldt de regionale krant Les D ernières nouvelles d’Alsace (DNA).

Tijdens zijn ondervraging verklaarde de dertiger dat hij ongeveer een jaar geleden was teruggekeerd naar zijn ouderlijk huis nadat hij zijn baan had verloren. Omdat hij volgens zijn vader niets ondernam om geld te verdienen, verbande zijn vader hem naar de zolder met het verbod naar beneden te komen om te eten. Door honger gedreven glipte de zoon ‘s nachts naar eigen zeggen stiekem naar beneden om de etensrestjes op te peuzelen. Zijn ouweheer ontdekte dat na verloop van tijd en blokkeerde daarop het zolderluik, aldus de dertiger.

De zoon was woensdagavond zo wanhopig dat hij wist te ontsnappen en zijn vader te lijf ging toen die te diep in het glaasje had gekeken. De zoon zal volgens de politie niet worden vervolgd voor het geweld. Zijn vader werd gearresteerd en aangeklaagd wegens ‘geweld en opsluiting’. Hij mag voorlopig niet in de buurt van zijn woning komen en moet zich in februari voor de rechter verschijnen.