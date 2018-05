Fransen verbaasd over 'Tsjetsjeense' aanslag

Een man stak gisteravond in het centrum van Parijs met een keukenmes van 10 centimeter voorbijgangers neer, en meteen waren er de ooggetuigen. ‘Hij had een baard’, en ‘hij had een noord-Afrikaans uiterlijk’ klonk het.



Vandaag bleek uit justitie-informatie dat de dader van de aanslag weliswaar een baard had, maar ook een Tsjetsjeen was, met de naam Khamzat Azimov. De 20-jarige man kreeg in 2010 de Franse nationaliteit maar werd geboren in de autonome Russische republiek. En dat was voor velen een verrassing.



Frankrijk werd de afgelopen drieënhalf jaar getroffen door een lange serie aanslagen. Vrijwel altijd waren de daders geradicaliseerde Franse moslimextremisten met een noord-Afrikaanse achtergrond. Tsjetsjenen leken de grote onbekende. In Franse media werd in eerste instantie slechts verwezen naar de Verenigde Staten: daar pleegden twee Tsjetsjeense broers in 2013 een aanslag, bij de marathon van Boston, die aan drie mensen het leven kostte.