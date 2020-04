Fransen straks massaal op de fiets tegen corona

FOTO'S In Spanje mogen de kinderen na 47 dagen eindelijk weer even de straat op: ‘Dit geeft wat lucht’

15:45 Op 10 maart gingen de scholen in Spanje op slot vanwege het coronavirus. Voor veel Spaanse kinderen was het de laatste dag dat ze buiten waren; vier dagen later ging het hele land in lockdown. Deze zondag, liefst 47 dagen later, mogen de kinderen voor het eerst weer naar buiten. Met skates, step of fiets, én hun blije ouders.