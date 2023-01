Franse vader vindt dochtertje (3) in afgesloten wasmachine, meisje overlijdt kort daarna

Het Openbaar Ministerie (OM) in Parijs heeft een onderzoek geopend naar de dood van een 3-jarig meisje, donderdagavond. Ze was in haar ouderlijk huis in kritieke toestand aangetroffen in de wasmachine en overleed niet veel later, bevestigt justitie na berichtgeving door Le Parisien .

De vader (48) van het meisje en één van haar broers of zussen deden de vreselijke ontdekking omstreeks 22.30 uur in hun appartement in de wijk Belleville in het twintigste arrondissement in de Franse hoofdstad. Ze alarmeerden de hulpdiensten, maar die konden niets meer betekenen voor het slachtoffertje. Dat werd iets na 23.30 uur dood verklaard.

Het meisje, dat volgens de krant nog geen week geleden haar verjaardag vierde, kwam mogelijk om het leven door verstikking. De eerste onderzoeksresultaten zouden daarop wijzen. ,,We moeten heel voorzichtig blijven”, zei een bron dichtbij het onderzoek tegen de Parijse krant. ,,Haar lichaampje vertoonde ogenschijnlijk geen sporen van mishandeling. Autopsie moet de doodsoorzaak uitwijzen.’’

De vader verklaarde volgens de bron tegenover de politie dat de wasmachinedeur dicht was en dat het apparaat niet had gedraaid. De veertiger at na thuiskomst van zijn werk met zijn 37-jarige vrouw en één van hun vijf kinderen. De ouders wisten blijkbaar niet wat hun andere vier kinderen aan het doen waren. Het meisje was de jongste. ,,De oudste is 18 jaar, daarna komen drie zoons tussen de 7 en 16 jaar’’, aldus de ingewijde.

Automatische deur

Een politiebron nuanceerde die informatie tegenover de gratis krant 20 Minutes. Volgens deze bron was de moeder tussen 19.00 en 22.15 uur bezig met het bereiden van het avondeten, zonder aandacht te schenken aan haar vijf kinderen van 18, 16, 13, 7 en 3 jaar. Ze eten op verschillende tijdstippen en gaan intussen hun eigen gang. De vader kwam omstreeks 21.00 uur thuis, at en ging daarna op zoek naar zijn jongste dochter. Toen hij haar niet vond, riep de veertiger de hulp van vrouw en kinderen in. Ze deden ook navraag bij buren, omdat het meisje al enkele keren uit het appartement was ontsnapt door zelf de voordeur te openen.

Nadat haar lichaampje uit de wasmachine was gehaald, probeerden de hulpverleners de peuter tevergeefs te reanimeren. Volgens de politiebron was er bij het kind geen spoor van slagen of verwondingen te zien en was de wasmachine uitgerust met een deur die automatisch sluit.

