Franse striptekenaar beschuldigd van pedocriminaliteit

Tekenaar Bastien Vivès publiceerde onder meer het stripboek Petit Paul . Dat gaat over een 10-jarig jongetje met een buitensporig groot geslachtsdeel. In het boek benaderen volwassenen, onder wie zijn eigen lerares, hem voor seksuele handelingen.

‘Petit Paul’ wordt verschillende keren verkracht, stelt Innocence en Danger, een belangenorganisatie voor kinderen. De organisatie diende een aanklacht in die zich ook richt op twee andere stripboeken van Vivès waarin seks tussen minderjarigen en volwassenen voorkomt. ,,Kinderen van 5 tot 10 jaar oud worden afgebeeld terwijl ze worden misbruikt en seksuele handelingen verrichten bij volwassenen, waarbij duidelijk sprake is van incest.’’

Tekenaars en kunstenaar moeten grenzen opzoeken en erover heen gaan, zei hij eerder. ,,Maar dat is steeds minder mogelijk. Mensen willen me vertellen wat wel en niet mag. Daar doe ik niet aan mee.’’

Op het wereldberoemde stripfestival van Angoulème zou volgende maand een expositie te zien zijn over het werk van de 38-jarige Vivès. De aankondiging leidde tot fel protest. Tienduizenden Fransen ondertekenden in korte tijd twee petities tegen de striptekenaar. Vivès zou met zijn werk en met uitspraken ‘incest en pedocriminaliteit goedpraten en propageren’. In een interview in 2017 zou de tekenaar hebben gezegd: ‘Incest windt me enorm op’.