Franse staat adopteert honderden weeskinderen van overleden zorgpersoneel

Hope, New Mexico 'Er was een miljard overschot, maar nu zijn we blut, zonder dat wij er iets van hebben gezien’

14 oktober Is er nog hoop in Amerika? Correspondent Karlijn van Houwelingen reist in de aanloop naar de verkiezingen dwars door het land, naar tien plaatsen die Hope heten. Vandaag deel 6: een oliecrisis in Hope, New Mexico.