Franse regering overleeft motie van wantrouwen om pensioenplan: negen stemmen te weinig voor motie

De moties van wantrouwen werden ingediend uit protest tegen de pensioenhervormingen. President Macron wil de pensioenleeftijd verhogen van 62 naar 64 jaar. De Fransen zijn daar in grote meerderheid tegen, blijkt al maanden uit peilingen. Ook in het parlement was er onvoldoende steun.



Macron besloot vorige week daarom om de hervormingen door te voeren zónder stemming in het parlement. Dat zorgde voor veel woede onder de Fransen en het was voor de oppositie de reden om de moties van wantrouwen in te dienen.



In de Franse Tweede Kamer, de Assemblée, is tot op het laatste moment onderhandeld in de wandelgangen. De voorstanders van de moties probeerden twijfelaars over de streep te trekken om mee te stemmen.



Buiten de Assemblée werden kamerleden geïntimideerd en bedreigd. Partijgenoot Agnès Evren van president Macron kreeg doodsbedreigingen toegestuurd, liet ze op Twitter zien: ‘Hou je kop, onder de guillotine moet je, je kop gaat eraf’, waren teksten die ze kreeg toegestuurd.