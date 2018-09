Franse politie onderschept voor 8 ton aan Eiffeltorentjes

Dierenarts redt vijf eekhoorns die met staarten in de knoop raakten

11:00 Natuurbeschermers in de Amerikaanse staat Wisconsin hebben het leven gered van vijf piepjonge eekhoorns die met hun pluimstaarten in elkaar verstrikt waren geraakt. Een dierenarts was bijna een half uur bezig om de ten dode opgeschreven knaagdieren uit hun benarde positie te bevrijden.