Franse parlementsverkiezingen: partij Emmanuel Macron verliest absolute meerderheid

Volgens Franse media bracht circa 46 procent van de kiezers een stem uit. Dat is minder dan in de eerste ronde een week geleden. Toen was de opkomst nog 47,5 procent. Het lage opkomstcijfer was verwacht. In een stelsel met twee rondes zien veel kiezers hun favoriet in de eerste ronde verdwijnen en vragen zich dan af of het nog zin heeft in de tweede ronde tactisch op iemand te gaan stemmen. Vijf jaar geleden deed meer dan 57 procent van de kiezers niet meer mee in de tweede ronde.