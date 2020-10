Franse neonazi’s verspreiden foto van afgehakt hoofd vermoorde leraar, justitie opent onderzoek

Een website van Franse neonazi’s heeft een foto verspreid van het afgehakte hoofd van de vermoorde leraar Samuel Paty (47). Hij werd vorige week in een voorstad van Parijs onthoofd door een 18-jarige Russische vluchteling afkomstig uit Tjsetsjenië. Het Openbaar Ministerie (OM) in de Franse hoofdstad is een onderzoek begonnen.

Het gaat om een onderzoek naar ‘verspreiding van beelden van geweld’, melden Le Parisien en persbureau AFP. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de brigade ter onderdrukking van misdrijven tegen personen (BRDP) van de Franse gerechtelijke politie en volgt op een klacht van de Franse vereniging van slachtoffers van terrorisme (AFVT). Die deed maandag aangifte tegen de website wegens ‘een publicatie die aanzet tot terrorisme of van dien aard is dat de ze de menselijke waardigheid ernstig ondermijnt’.

De vereniging deed aangifte uit respect voor de nabestaanden van Samuel Paty. ,,Het is vreselijk om deze foto op het internet te zien’’, verklaarde algemeen-directeur Guillaume Denoix de Saint-Marc. Hij voegde eraan toe dat de publicatie van de foto vergezeld ging van een haatbericht. ,,We hebben er via Pharos (platform voor het melden van illegale content op internet, red.) alles aan gedaan de foto van het afgehakte hoofd te laten verwijderen van Twitter en Facebook. Desondanks zijn er nog steeds enkele sites die de afbeelding niet hebben verwijderd.’’

Moordenaar

De Franse neonazi-site, die in het buitenland wordt gehost, verspreidde de foto van het hoofd van Samuel Paty nadat de moordenaar deze op Twitter had gepost. Dit om de verantwoordelijkheid van de barbaarse daad op te eisen. de 18-jarige Abdullakh Anzorov onthoofde de 47-jarige aardrijkskunde- en geschiedenisleraar vrijdag in de buurt van de middelbare school in Conflans-Sainte-Honorine, zo'n 30 kilometer ten noordwesten van Parijs. Tegen Paty was een ‘fatwa’ uitgesproken omdat hij tijdens een les over de vrijheid van meningsuiting een spotprent van de profeet Mohamed had getoond. De politie schoot de moordenaar dood toen die met een keukenmes en airsoft-pistool op agenten afstormde.

De Tsjetsjeen was voorafgaand aan de aanslag aanwezig bij de school en vroeg leerlingen wie Samuel Paty was. Anzorov had sinds maart een verblijfsvergunning en stond niet bekend als geradicaliseerd en had geen strafblad. Inmiddels zijn al negen mensen opgepakt in verband met de door president Emmanuel Macron als ‘terreuraanslag’ bestempelde moord.

Postume onderscheiding

Samuel Paty krijgt postuum de Légion d’honneur (het Legioen van Eer), de hoogste onderscheiding in Frankrijk. Dat maakte Onderwijsminister Jean-Michel Blanquer vandaag bekend. Woensdag wordt een nationale ceremonie ter ere van Paty gehouden in de Sorbonne-universiteit in Parijs.

De moord op de leraar veroorzaakte een schok in Frankrijk en deed denken aan de bloedige terreuraanval op het satirische weekblad Charlie Hebdo in 2015 waarbij 12 doden vielen. Duizenden mensen kwamen zondag samen op het Parijse Place de la République om Paty te gedenken. Velen hadden borden of plakkaten meegenomen met teksten als ‘ik ben leraar’ en ‘ik ben Samuel’, een vervolg op de borden ‘ik ben Charlie’ na de aanslag op het satirische weekblad.

Volledig scherm Samuel Paty tijdens een vakantie. © Privebeeld