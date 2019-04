Franse minister: Geld om Notre-Dame te herbouwen is geen probleem

Er is genoeg geld ingezameld om de afgebrande Parijse kathedraal Notre-Dame te restaureren. Dat zegt de Franse minister van Cultuur, Franck Riester, tegen televisiezender France 2. Na de oproep van de Franse president Macron om geld in te zamelen voor de wederopbouw, stroomde in rap tempo maar liefst 800 miljoen euro binnen.

Volledig scherm Een beeld van de ravage in de Notre-Dame in Parijs. © Bloomberg via Getty Images Sinds de desastreuze brand in de Notre-Dame wordt Parijs overstelpt met steunbetuigingen, hulp en opvallend grote donaties. Het leeuwendeel van dat bedrag komt van Franse bedrijven en ondernemers die de 850 jaar oude kathedraal zo snel mogelijk willen herbouwen. Zo dragen de families rond cosmeticaconcern L’Oréal en het luxebedrijf LVMH ieder 200 miljoen euro bij en heeft oliegigant Total 100 miljoen toegezegd. Ook particulieren doneren massaal. Er zijn inmiddels al meer dan vijftig crowdfundacties.



De reddingsacties beperken zich niet tot Frankrijk. Cultuurminister Van Engelshoven (Cultuur) heeft Parijs de expertise van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aangeboden. Ook Rusland en het Vaticaan bieden specialistische hulp aan. De burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo, heeft een grote internationale conferentie voor donateurs en deskundigen aangekondigd. De Franse hoofdstad stelt zelf zo’n 50 miljoen euro beschikbaar.



Het normale jaarlijkse budget voor het restaureren van Franse nationale monumenten is ongeveer 300 miljoen euro. Dat bedrag is ruim voorbij gestreefd, aldus minister Riesen.

Prioriteit

De eerste prioriteit is het beveiligen van de kluis van de Notre-Dame, die een gapend gat in het midden heeft nadat de torenspits instortte. Een tweede hoognodige stap is het verwijderen van de gesmolten beelden die zwaar wegen op de fragiele delen van de buitenste structuur.

Macron zei gisteravond in een tv-toespraak dat hij hoopt dat de restauratie al binnen vijf jaar af is. ,,De Notre-Dame zal na herbouw nog mooier dan vroeger zijn", aldus de president. Experts zeiden eerder dat ze schatten dat het tien tot vijftien jaar zal duren. ,,Het is een mooie ambitie”, zegt Riester. ,,We zullen al onze knowhow en alle donaties mobiliseren.” Hij zegt dat het te vroeg is om te praten over hoe de kathedraal zal worden hersteld en met welke materialen en technieken.

Hoofdaltaar zwaar toegetakeld

Na een eerste inspectie in de nasmeulende kerk lijkt de brand minder verwoestend dan experts op voorhand dachten. De fresco's, kapellen en het grote orgel hebben het volgens Laurent Prades, erfgoeddirecteur van de Notre-Dame, gered. Zelfs de drie grote glas-in-loodramen zijn niet vernietigd, maar mogelijk wel door de hitte beschadigd. Het hoofdaltaar is wel zwaar toegetakeld. Dat werd geraakt toen de torenspits instortte. De haan van de spits is opmerkelijk genoeg al tussen het puin teruggevonden.

Uit het eerste onderzoek van de openbaar aanklager van Parijs blijkt dat er geen opzet in het spel was. Het lijkt waarschijnlijk dat de brand tijdens werkzaamheden aan het dak ontstond, misschien tijdens het lassen. Een brandweerman zou al na het eerste brandalarm onder het dak hebben gekeken, maar niks hebben gezien. Na het tweede alarm was het vuur te groot om te doven.

Bekijk hieronder naar beelden van de binnenkant van de Notre-Dame: