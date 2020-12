Franse ‘meisjesronselaar’ van Epstein aangeklaagd en voorlopig opgesloten

Jean-Luc Brunel was directeur van modellenbureau ‘Karin Models’. In de jaren 80 en 90 raakte hij zo bekend als playboy die zich vaak liet omringen door zijn eigen topmodellen, vooral op jetset-feestjes die hij en anderen organiseerden. In 1988 kwam hij voor het eerst in opspraak. Op de Amerikaanse televisie vertelde een model dat ze door hem gedrogeerd en verkracht zou zijn. In de jaren 90 verscheen een boek met soortgelijke verhalen van andere modellen. Het Nederlandse ex-model Thysia Huisman deed eind vorig jaar aangifte tegen Brunel wegens verkrachting. Daarna volgden nog een tiental andere aangiftes van voormalige modellen. Daarop startte het Openbaar Ministerie in Parijs een onderzoek.

Seksmiljardair

Eind jaren 90 raakte de Fransman bevriend met Jeffrey Epstein. Hij zou in een appartement van de miljardair in New York hebben gewoond. ,,In ruil daarvoor kreeg Epstein meisjes’’, vertelde een medewerkster van Brunel later. Epstein (66) werd in augustus vorig jaar levenloos aangetroffen in zijn cel in Manhattan. Onderzoek wees uit dat hij zichzelf ophing, ogenschijnlijk met beddengoed dat hij aan een stapelbed vastmaakte. De miljardair, die veel machtige politici persoonlijk kende, zat vast op verdenking van seksueel misbruik van tientallen minderjarige meisjes. Zijn dood leidde direct tot complottheorieën. President Donald Trump kreeg kritiek, nadat hij een bericht op Twitter had geretweet waarin oud-president Bill Clinton verdacht werd gemaakt.