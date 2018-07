Franse justitie over ontsnapping: 'Zeer zware jongens moeten vaker rouleren'

VIDEODe Franse minister van Justitie erkent dat er 'wellicht' iets schort aan de beveiligingsmaatregelen in de gevangenis waaruit gisteren een beruchte bankovervaller per helikopter ontsnapte. Maar zeer zware jongens zoals Redoine Faïd moeten volgens haar ook sneller rouleren.

,,Ik heb een ​​algemene inspectiemissie ter plaatse gevraagd, waarbij vandaag wordt gekeken op welke manier de veiligheidsmaatregelen mogelijk tekortschoten. Dit opdat we herhaling kunnen voorkomen", verklaarde minister van Justitie Nicole Belloubet vanmorgen tegenover de Franse radionieuwszender Europe 1.

'Vaker rouleren'

,,We moeten ervoor waken dat we gedetineerden met een bepaald profiel niet te lang op dezelfde plaats onderbrengen als het gaat om personen van het kaliber zoals in onderhavige zaak", vervolgde de bewindsvrouwe. Zij kwalificeerde Redoine Faïd als iemand met het profiel 'erg zwaar'.

De beroepsovervaller verbleef volgens de minister sinds 'enkele maanden' in het penitentiair centrum van Réau. ,,Het is ongetwijfeld noodzakelijk om dit soort gedetineerden sneller te laten rouleren."

Politiebanden

Het hefschroefvliegtuig van het type Alouette II landde om 11.15 uur op de niet-overdekte binnenplaats van de gevangenis van Réau, ten zuidoosten van Parijs. Twee mannen met bivakmutsen en kalasjnikov-geweren stapten uit, gooiden rookbommen, openden met een slijpschijf een toegangsdeur naar de bezoekersruimte en bevrijdden de beruchte beroepsovervaller Redoine Faïd (46), die bezoek had van zijn broer.

,,De bevrijders waren in het zwart gekleed en droegen politiebanden om hun arm. Alvorens op te stijgen, gooiden ze aan weerszijden van de helikopter rookpatronen", verklaarde vakbondsman Martial Delabroye tegenover Franse media. Volgens hem duurde de bevrijding amper tien minuten.

De bevrijders van Rédoine Faïd lieten de helikopter achter op zo'n 60 kilometer van de gevangenis. Ze hadden de piloot van het toestel gegijzeld bij een vliegclub ten zuidoosten van Parijs.

'Minstens twee vluchtwagens'

Redoine of Redouane Faïd is nog altijd voortvluchtig, zeggen bronnen rond het onderzoek tegen het Franse persbureau AFP. Zo'n 2900 politiemensen zijn sinds gisteren gemobiliseerd om in heel het land uit te kijken naar de crimineel en hem zo snel mogelijk weer achter de tralies te krijgen.



De helikopter waarmee hij ontsnapte, werd gisteren met verbrande motor aangetroffen op zo'n 60 kilometer van de gevangenis. De piloot verkeerde in shock. Faïds bevrijders hadden hem gistermorgen onder bedreiging van vuurwapens gedwongen hen te vervoeren vanaf een vliegclub ten zuidoosten van Parijs.



Faïd en zijn bevrijders vluchtten in een zwarte Renault, bestuurd door een vierde handlanger, in de richting van de A1. Dat is de snelweg Lille-Parijs. De wagen werd uitgebrand teruggevonden in de parkeergarage van een winkelcentrum in Aulnay-sous-Bois aan de noordoostrand van Parijs. De inzittenden stapten over in een witte Citroën-bestelwagen en verdwenen in de richting van het aangrenzende departement Val d'Oise.

Het door de politie verspreide opsporingsbericht voor Redoine of Redouane Faïd.

Eerdere ontsnapping

Redoine Faïd ontsnapte in 2013 op spectaculaire wijze uit de gevangenis van Lille-Séquedin. Hij zat er in afwachting van een rechtszaak tegen hem wegens het doodschieten van een politieagente (26), drie jaar eerder tijdens een overval op een geldtransport. Faïd wist de gevangenis in minder dan een halfuur te verlaten door vier bewakers te gijzelen en evenzoveel deuren op te blazen. Eenmaal buiten stapte de veertiger in een wachtende auto. Zes weken later werd hij ingerekend in een hotel.

Een volksjury van het assisenhof in Parijs veroordeelde hem in april 2018 tot een gevangenisstraf 25 jaar voor de dood van de agente.

'Geïnspireerd door films'

De spectaculaire helikopterontsnapping lijkt zo weggelopen uit een Amerikaanse misdaadfilm. Faïd heeft er een grote voorliefde voor, zegt de Franse onderzoeksjournalist Frédéric Ploquin. Hij schreef een boek over de nieuwe generatie criminelen uit de Parijse voorsteden.

,,Tijdens de gesprekken die ik met Faïd voerde, leek hij me telkens met een been in de fictiewereld te leven en met het andere in de realiteit. Faïd is een groot liefhebber van de films met de Amerikaanse acteur Robert de Niro (onder andere The Godfather) en van de films van de Amerikaanse regisseur Michael Mann (onder meer Miami Vice, Manhunter en Public Enemies)", verklaarde de schrijver tegenover de Franse nieuwszender BFM TV.

,,Faïd heeft altijd geprobeerd om in de praktijk te brengen wat hij uit de films leerde. Deze nieuwe ontsnapping illustreert heel erg hoe hij denkt."

Bijnaam

Ook de bijnaam van Faïd is volgens de onderzoeksjournalist geïnspireerd op een Amerikaanse film. ,,Intimi noemen hem 'doc', een verwijzing naar de hoofdpersoon in de gangsterfilm The Getaway (1972), gespeeld door Steve McQueen. Net als hij kan Faïd rekenen op de steun van een buitengewoon sterke familieclan. Die heeft hem al lang geleden uitgeroepen tot held. Al zijn vrienden hopen maar één ding: dat hij op een dag weer vrijkomt en zich bij hen voegt om misschien weer met hen aan het werk te gaan. Want hij is degene met de knowhow."

De zwarte Renault waarmee Faïd en zijn bevrijders vluchtten, werd later aangetroffen in de parkeergarage van een winkelcentrum in Aulnay-sous-Bois.