Franse justitie bang voor zelfmoordpoging Salah Abdeslam

Abdeslam wordt gezien als een cruciale schakel bij de voorbereiding en de uitvoering van de aanslagen waarbij 130 mensen om het leven kwamen. Hij is in staat van beschuldiging gesteld en zit geïsoleerd opgesloten in een cel in Fleury-Mérogis. Camera's houden hem dag en nacht in de gaten. Sinds zijn aanhouding zwijgt hij, wat er uiteindelijk in resulteerde dat zijn advocaten opstapten.



Om te voorkomen dat Abdeslam psychische problemen krijgt, zijn de omstandigheden van zijn verblijf wat versoepeld. ,,Hij zat vast in totale isolatie, dat wil zeggen op zo'n manier dat hij geen geluiden van buiten kon horen en niets kon zien... 'Versoepeld' wil simpelweg zeggen dat ik denk dat er een raam is geopend, er contact is geweest, ook al is het slechts een gesprek, met de buitenwereld."