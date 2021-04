Franse horeca dicht, maar politici gewoon aan de asperges en champagne

In Frankrijk is de horeca al bijna zes maanden gesloten. En toch slagen Franse politici er in om regelmatig samen een hapje en een drankje te doen. ,,Een glaasje champagne en wat hapjes uit het vuistje. Niets bijzonders.’’

Midden op de Avenue des Champs-Élysées in Parijs, op nummer 90, kan je de lift nemen naar de bovenste verdieping. Daar zit ‘Club TP90’, een privérestaurant. Er is een panoramaterras met uitzicht op de Arc de Triomphe en op de Eiffeltoren. Aan tafel kan je kiezen uit de gerechten van sterrenkok Michel Sarran.

Op het menu staan ‘gelakte gerookte zalm met sabayonsaus met Bergamot-citroen’, ‘witte asperges op een carpaccio van Sint Jacobsschelpen en quenelles van citroenroom’ en ‘gepaneerde langoustines op een romige polenta’.

Die menukaart staat gewoon elke dag op tafel, ondanks de lockdown, ondanks de avondklok en ondanks de sluiting van alle horeca, onthulde dagblad Le Monde. ,,We serveren zo’n twintig maaltijden per dag’’, zei Sarran tegen de krant, alsof er helemaal geen beperkende coronamaatregelen gelden.

De afgelopen maanden werd het restaurant onder meer bezocht door oud-minister van Arbeid Muriel Pénicaud. Ook Kamerlid Aurélien Pradié en de rechtse fractievoorzitter Damien Abad schoven aan. Alice Lefort, een medewerkster van president Macron, prikte er een vorkje.

Volledig scherm SenatorJoëlle Garriaud-Maylam lunchte woensdagmiddag 14 april 2021 om 12.00 uur in Meurice, een van de beroemdste Parijse paleizen. © Mediapart

TP90 is namelijk geen gewoon restaurant. Het is het ‘bedrijfsrestaurant’ van de Franse Federatie van Bouwbedrijven FNTP. Het is een privéclub die zich aan alle regels houdt, zei FNTP-topvrouw Sophie Cahen tegen Le Monde. ,,We organiseren lunches en diners met leden, met politici, met hoge ambtenaren en met journalisten, en die voldoen aan alle overheidsregels.’’

Maar het ministerie van Arbeid heeft bedrijven juist geadviseerd ook hun restaurants te sluiten. En in zeker één geval werd in TP90 een diner georganiseerd nádat de avondklok was ingegaan, aldus Le Monde.

,,We zaten maar met z’n zessen aan tafel’’, zei politicus Abad in een reactie. ,,Eind december lunchten we nog op het Élysée (het presidentieel paleis, red): toen zaten we met vijftien mensen aan tafel.’’

Vorige maand was ook een hoge ambtenaar te gast in TP90. Tegen Le Monde zei hij dat het informeel was. ,,Een glaasje champagne en wat hapjes uit het vuistje. Niets bijzonders.’’

Het is niet voor het eerst dat in de Franse pers wordt onthuld dat politici uit eten gaan, terwijl restaurants voor ‘gewone’ Fransen zijn gesloten vanwege corona. Soms worden slinks de regels omzeild. Soms is het gewoon illegaal. Maar bij veel Fransen leeft het gevoel dat politici zich gedragen als koninkjes.

Een week geleden kwam senator Joëlle Garriaud-Maylam in opspraak. De nieuwssite Mediapart onthulde dat zij lunchte in één van de duurste hotels van Parijs, Le Meurice, schuin tegenover het Louvre. Het was een werklunch met een advocaat, zei ze, in één van de salons van het hotel. ,,Dat is toch niet verboden?’’

Le Meurice zei dat er geen maaltijden in salons van het hotel worden geserveerd. ,,Het zal een aparte kamer van een hotelsuite zijn geweest: daar kan via room service iets besteld worden. We vragen dan niet of het voor één persoon is of ook voor iemand anders.’’

Begin deze maand waren er al onthullingen op de Franse televisie. Een verborgen camera filmde ‘illegale restaurants’. Oud-minister van Binnenlandse Zaken Brice Hortefeux gaf toe dat hij er was geweest, samen met de beroemde journalist Alain Duhamel. ,,Ik dacht dat het een zakenclub was, dat het legaal was’’, reageerde Hortefeux. ,,Ze zeiden dat er veel mensen kwamen uit het bedrijfsleven en de politiek.’’

De politie in Parijs treedt wel op. Sinds de sluiting van de horeca, eind oktober, zijn meer dan 7000 controles uitgevoerd. Zo’n 300 restauranteigenaren en 1000 bezoekers werden beboet.

Voor de liefhebbers: de gelakte gerookte zalm is nog steeds gewoon te bestellen bij TP90. En ook de room service van Le Meurice is 24 uur per dag beschikbaar. Althans, voor degenen die daar een kamer huren voor minimaal 595 euro per nacht.