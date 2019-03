Franse en Spaanse schepen gaan olievlek Golf van Biskaje te lijf

Boeing: snel update 737 Max, justitie VS start onderzoek

4:10 Boeing-topman Dennis Muilenburg zegt dat de vliegtuigbouwer snel met een software-update komt voor de toestellen van het type 737 Max. Ook zullen de piloten nieuwe trainingen krijgen. Doel van de maatregelen is ,,de zorgen weg te nemen’’ die rond de vliegtuigen zijn ontstaan na twee recente crashes in Indonesië en Ethiopië waarbij in totaal 346 mensen om het leven kwamen. De Boeings 737 Max staan wereldwijd voorlopig aan de grond.