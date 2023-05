Franse burgemeester neemt ontslag na bedreigingen rond AZC: ‘Hadden wel dood kunnen zijn’

‘Mijn ontslag is een persoonlijk besluit, vooral na de brandstichting bij mijn huis’, schrijft burgemeester Yannick Morez van Saint-Brévin-les-Pins in een verklaring. ,,Mijn vrouw en mijn drie kinderen wilden niet dat ik burgemeester bleef, na wat er is gebeurd. We hadden wel dood kunnen zijn’’, zei hij tegen de regionale pers.

De burgemeester, die ook huisarts in de stad is, heeft niet alleen ontslag genomen maar ook zijn koffers gepakt. Hij vertrekt met zijn gezin uit Saint-Brévin-les-Pins. ,,We gaan weg na hier 32 jaar te hebben gewoond.’’

Eind maart werd brandgesticht bij de woning van de burgemeester. Twee auto’s brandden volledig uit. Het huis vatte deels vlam. Op foto’s is de burgemeester te zien, staande bij de karkassen van auto's en een deels verwoeste en grotendeels zwartgeblakerde muur. Het onderzoek naar de brand loopt nog, maar voor de burgemeester staat vast dat de tegenstanders van een nieuw AZC erachter zitten. De afgelopen maanden werd de burgemeester al bedreigd en beledigd. Er waren ook demonstraties waarbij voor- en tegenstanders van het asielzoekerscentrum slaags raakten en de politie moest ingrijpen met traangas.

De burgemeester zegt geen enkele steun van hogerhand te hebben gekregen. In april belde hij nog met een minister over de brandstichting. ,,Sindsdien is er niets gebeurd. Ik kreeg geen bescherming. Ik voelde me in de steek gelaten. Het is alsof het Rijk je een AZC oplegt en dan zegt: zoek het zelf verder maar uit.’’ De lokale prefect spreek dat deels tegen. ,,Nadat de burgemeester melding maakte van bedreigingen hebben we de politie vaker bij zijn huis laten patrouilleren.’’

Opvang in de buurt van school

Saint-Brévin-les-Pins huisvest al sinds 2016 zo’n 400 asielzoekers, zonder noemenswaardige problemen. Maar recent besloot het Rijk de opvang te verhuizen naar een nieuwe locatie, in de buurt van een school. Dat leidde tot een serie van protesten, waartoe was opgeroepen door onder meer de extreemrechtse partij Reconquête van politicus Éric Zemmour. Eén van de Reconquête-deelnemers aan de betogingen deed enkele maanden geleden ook al mee aan protesten tegen een nieuw asielzoekerscentrum in de stad Callac in Bretage. Die gemeente besloot daarna af te zien van de vestiging van een AZC.

Door veel politici is met ontsteltenis gereageerd op het ‘gedwongen’ vertrek van de burgemeester van Saint-Brévin-les-Pins. Premier Élisabeth Borne noemde het ‘zeer choquerend’. ,,We gaan onze volksvertegenwoordigers beter beschermen’’, beloofde ze.

President Macron noemde de bedreigingen ‘verschrikkelijk’ en betuigde zijn steun aan de burgemeester. De linkse oppositie in het parlement zei dat de burgemeester ‘het slachtoffer is van extreemrechts terrorisme’. Het extreemrechtse Kamerlid Marine Le Pen noemde geweld tegen politici ‘ontoelaatbaar’. ,,Politieke meningsverschillen beslecht je in het stemhokje of bij de rechter.’’

