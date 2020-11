Franse agenten geschorst na geweld tegen zwarte man

,,Ze hebben het imago van Frankrijk beschadigd’’, zei minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin.

Het incident had afgelopen zaterdag plaats in Parijs. Drie politiemensen zouden rond 19.30 ’s avonds hebben willen optreden tegen muziekproducent Michel Zecler omdat hij geen mondkapje droeg. Dat liep uit de hand en om nog onduidelijke redenen eindigde het gezelschap binnen in de muziekstudio van Zecler, de Black Gold Corp Studios.

Daar kwam het tot een vechtpartij. Een beveiligingscamera die in de ruimte hing, filmde het. Minutenlang stompen en schoppen de agenten de man. Ook werd hij met een wapenstok geslagen. Zecler zou zijn uitgescholden voor ‘vieze neger’.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

‘Ik was bang‘

,,Ik had geen idee waarom het gebeurde, ik was bang’’, vertelde de producent achteraf. De agenten zeiden dat Zecler zelf agressief was en probeerde een wapen af te pakken.

Een aantal mensen dat aanwezig was in de studio bemoeide zich ermee, waarna de agenten vertrokken. Buiten hadden zich inmiddels meer politiemensen verzameld. Ze probeerden opnieuw binnen te komen. Op straat trokken agenten hun wapens. Ze gooiden een traangasgranaat naar binnen.

Zecler werd aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Maar hij mocht al snel weer vertrekken waarna justitie besloot een onderzoek te starten naar het optreden van de agenten.

Donderdag werden door Franse media de beelden van de bewakingscamera naar buiten gebracht. Enkele uren later vroeg minister Darmanin om schorsing van de agenten.

Tentenkamp

Politiegeweld staat dezer dagen volop in de aandacht in Frankrijk. Maandagavond werd in Parijs een tentenkamp van migranten afgebroken door agenten. Daarbij werd volgens critici buitensporig veel geweld gebruikt. Eén agent is op beelden te zien terwijl hij een persoon in zijn buik schopt.

Het Franse parlement nam deze week bovendien een wet aan over politieoptreden. Journalisten en particulieren wordt daarin verboden om herkenbare beelden van agenten uit te zenden als dat ‘bedoeld is om die agenten schade te berokkenen’. Volgens critici van de wet wordt daarmee de vrijheid van meningsuiting beperkt.

Over de wet ontstond zoveel ophef dat premier Jean Castex heeft toegezegd dat een onafhankelijke commissie de wet gaat herschrijven.

Volledig scherm Muziekproducent Michel Zecler nadat hij is toegetakeld door de politie. © AP