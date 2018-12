Franse aanklager: verdachte schietpartij riep ‘Allah Akbar’

De man die gisteren in ieder geval twee mensen doodde tijdens een schietpartij bij een kerstmarkt in Straatsburg, heeft tijdens zijn daad onder meer de woorden ‘Allah Akbar’ geroepen. Een derde slachtoffer is vandaag hersendood verklaard. Dat meldt officier van justitie Remy Heitz in een persconferentie. De verdachte is voortvluchtig. Op hem is een klopjacht geopend .

,,Gezien het doelwit, zijn manier van werken, zijn profiel en de getuigenissen van degenen die hem ‘Allah Akbar’ hoorde schreeuwen, wordt terrorisme niet uitgesloten”, zei aanklager Remy Heitz vandaag. De burgemeester van Straatsburg is stelliger: ,,Wat er gisteren is gebeurd, is onbetwist een terroristische aanval”.

De verdachte is geïdentificeerd als de 29-jarige Cherif Chekatt. Hij is geboren in Straatsburg en bekend bij de Franse inlichtingendiensten. De verdachte woont alleen in een klein appartement in een buitenwijk van Straatsburg, zijn beiden ouders wonen bij hem in de buurt. De woning – waar sinds vanmorgen drie agenten de wacht houden – is sterk vervuild, schrijft AFP.

Arrestaties

Vannacht zijn vier mensen gearresteerd die gelieerd zijn aan Chekatt. De dader zelf is nog altijd spoorloos. Hij vluchtte met een taxi naar de wijk Neuhof in Straatsburg. Hij gaf geen adres en zei dat hij de taxichauffeur zou gidsen. De bestuurder van de taxi zag dat hij gewond was. De man legde uit dat hij in het centrum tien mensen had doodgeschoten. De chauffeur meldde zich later bij de politie.

Toen de dader uitstapte, kwam hij politieagenten tegen. Er ontstond een vuurgevecht tussen hem en de politie, maar Chekatt kon vluchten. De agenten raakten niet gewond. De politie vond vandaag tijdens een huiszoeking van Chekatt een granaat, een rifle met laders en munitie en vier messen, waaronder twee jachtmessen.

Strafblad

Cherif Chekatt heeft een crimineel verleden en was al langer in beeld bij politie en justitie. De 29-jarige man kwam al op jonge leeftijd in aanraking met justitie. Hij is al minstens 27 keer veroordeeld voor onder meer overvallen, inbraken en geweld. Hij werd zowel in Frankrijk als in Duitsland en Zwitserland veroordeeld.

Chekatt zou in 2016 op de lijst van geradicaliseerde Fransen zijn beland, nadat de binnenlandse veiligheidsdiensten tijdens een gevangenisbezoek gewelddadigheid en ‘religieus proselitisme’ (overdreven bekeringsdrang) signaleerden bij hem. Vanwege zijn radicalisering werd hij al enkele jaren door de politie in de gaten gehouden. De officier ontkent wel geruchten over dat de verdachte ooit zou hebben geprobeerd naar Syrië af te reizen.

De man zou in de gevangenis zijn geradicaliseerd. Hij stond bekend als iemand die z’n best deed om anderen te bekeren. Hij zat van januari 2016 tot februari 2017 wegens diefstal met geweldpleging vast in Duitsland. Eerst in de gevangenis van Konstanz, daarna in Freiburg. In februari 2017 werd Chekatt overgebracht naar Frankrijk. Daar werd hij door de autoriteiten bestempeld als een terroristische dreiging, In Duitsland kreeg hij niet die beoordeling. Dat schrijft de Duitse krant Der Tagesspiegel.

De Duitse en Franse veiligheidsdiensten zouden naast de 29-jarige verdachte ook op zoek zijn naar zijn broer Sami, die ook geradicaliseerd zou zijn.