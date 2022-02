Frans ‘vrijheidskonvooi’ op Champs-Élysées: blokkades, boetes en traangas

In totaal reden de afgelopen dagen zo’n 3.000 auto’s met demonstranten naar Parijs om daar te protesteren tegen het vaccinatiebewijs. Ze wilden als protestkonvooi wegen blokkeren en actie voeren, net als in Canada, maar dat werd verboden door de politie.

Op de zwaar beveiligde Champs-Élysées waren massaal agenten aanwezig en pantserwagens neergezet, maar ook daar hielden konvooirijders blokkadeacties. Dat gebeurde onder meer bij de Arc de Triomphe en ter hoogte van Place de la Concorde. Het ging om kleine groepjes van enkele tientallen personenauto’s. Het verkeer kwam er vast te staan. De politie greep in met traangasgranaten.

Boetes en arrestaties

De demonstranten vinden dat de vrijheid van niet-gevaccineerden wordt beknot. Zonder vaccinatiebewijs mogen zij bijvoorbeeld niet de horeca in, niet de skipistes op en is het lange afstands-openbaar vervoer voor ze verboden.

Alle begrip

,,Ik heb alle begrip voor deze mensen’’, zei de extreemrechtse presidentskandidaat Marine Le Pen. Ze zei de prijzen voor brandstof te willen verlagen en verweet president Macron dat hij kiest voor repressie. ,,Macron is zijn verkiezingscampagne begonnen met pantservoertuigen’’, zei Le Pen, verwijzend naar de legervoertuigen op de Champs-Élysées.

In Frankrijk worden over twee maanden presidentsverkiezingen gehouden. Le Pen staat in de peilingen op een gedeelde de tweede plaats, Macron staat eerste.