Frans Timmermans wordt geen voorzitter van de Europese Commissie

Ursula von der Leyen laatbloeier in politiek

De beoogde nieuwe voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen is een laatbloeier in de politiek en in eigen land niet onomstreden. De 60-jarige minister van Defensie in Duitsland was van 2001 tot 2004 nog gemeenteraadslid van het Nedersaksische Sehnde. Sinds 1990 is ze lid van de christendemocratische CDU. In 2005 werd ze door Angela Merkel gevraagd om minister te worden van Gezin, Senioren, Vrouwen en Jeugd.