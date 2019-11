Frans Timmermans als vervanger Juncker even baas van Europese Commissie

Juncker wordt vandaag in Luxemburg geopereerd, waarna revalidatie volgt. De Luxemburger zou normaal gesproken op 1 november zijn gestopt met werken, maar zijn opvolgster Ursula von der Leyen kan niet beginnen omdat haar team nog niet compleet is. Timmermans blijft aan onder de nieuwe commissie. De Duitse hoopt 1 december te kunnen aantreden.



De 58-jarige Timmermans is de tweede Nederlander die de voorzittershamer van de Europese Commissie mag vasthouden. In 1972 viel die eer Sicco Mansholt te beurt. Hij verving negen maanden lang de toenmalige voorzitter Franco Malfatti nadat die was afgetreden om zich aan de Italiaanse verkiezingen te wijden. Mansholt was evenals Timmermans nu lid van de PvdA.



Juncker moest in augustus nog met spoed worden geopereerd aan zijn galblaas, waardoor hij een G7-top in Frankrijk miste. Toen was vervanging vanwege het zomerreces niet nodig.