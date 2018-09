Frans reddingsschip nadert bij storm gewond geraakte Indiase zeezeiler

De zeezeiler, die meedeed aan de Golden Globe Race, heeft via een satellietverbinding gemeld dat hij niet meer kan lopen. Hij zei in recente tekstberichten dat hij doorlopend moest overgeven en een brandend gevoel heeft in zijn borstkas.



Tomy raakte vrijdag op duizenden kilometers ten zuidwesten van de Australische Perth in de problemen toen zijn mast afbrak tijdens een storm op de Indische Oceaan. De zeiler raakte daarbij gewond en doet sindsdien via tekstberichten verslag van zijn verslechterende gezondheidstoestand.