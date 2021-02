Frans parlement akkoord met bestrijding ‘ziekte’ radicale islam

De regering spreekt over de wet tegen separatisme, omdat radicale moslims gemeenschappen creëren die losstaan ​​van de ‘onwankelbare seculiere identiteit’ van Frankrijk. ,,Ons land is ziek van separatisme, vooral van het islamisme dat onze nationale eenheid beschadigt”, verdedigde minister Darmanin van Binnenlandse Zaken het wetsvoorstel in het parlement. ,,We moeten het medicijn vinden”, voegde hij eraan toe. Volgens de bewindsman bestrijdt de wet geen religies, maar de pogingen van extremisten het land over te nemen.