Frans koppel sleept Airbnb voor rechter nadat baby overlijdt aan overdosis

Een Frans koppel daagt Airbnb voor de rechter nadat hun 19 maanden oude dochter tijdens hun vakantie in een huurhuis om het leven kwam door een overdosis fentanyl. Dat is een chemisch bewerkte versie van morfine, maar dan 100 keer sterker. Volgens de ouders was het huis onvoldoende schoongemaakt na een drugsfeestje van de vorige huurder.

Het was voor de familie Lavenir uit het overzeese departement Guadeloupe de eerste vakantie na Covid-19, meldt het Franse TF1 Info. Het gezin huurde via Airbnb een huis in Palm Beach (Florida), op minder dan vier uur vliegen van hun huis in Guadeloupe, bij de Caraïbische Eilanden.

Amper een paar uur na hun aankomst werd de jongste van hun vijf kinderen, de 19 maanden oude Enora Lavenir, niet meer wakker na een dutje. Het meisje had schuim op haar mond en reageerde niet meer. In het ziekenhuis bleek dat ze overleden was.

100 keer krachtiger dan morfine

,,We dachten eerst dat het wiegendood was”, zeggen Boris en Lydie Lavenir, de ouders van Enora (1). Een autopsie bracht echter een overdosis fentanyl aan het licht, een medicijn dat 100 keer krachtiger is dan morfine. In Amerika woedt een ware fentanyl-epidemie. Er vielen al honderdduizenden doden door de drugs.

Hoe de kleine Enora (1) de fentanyl binnenkreeg, is onduidelijk. Maar de ouders van Enora verwijzen naar de vorige huurder. Die gaf toe dat er een feestje was waarop drugs en fentanyl aanwezig was. Het huisje zou daarna onvoldoende gereinigd zijn.

De klacht van de ouders richt zich tegen Airbnb, tegen de verhuurder én tegen de vorige huurder. Maar die wijzen allemaal hun verantwoordelijkheid af. Volgens Thomas Scolaro, advocaat van de familie, is het duidelijk dat Airbnb schuld treft.

,,Als je een huis verhuurt en zegt dat alles veilig en hygiënisch is, en dan sterft er een kind, is het normaal dat je aangeklaagd wordt”, aldus Scolaro. Maar volgens Airbnb huurde de vorige huurder het huis via een ander platform en treft hen dus geen schuld.

Een Amerikaanse rechter buigt zich nu over de zaak.