Frans heldendorp erft miljoenen

Eric Schwam maakt de heldenrol van de inwoners van Le Chambon-sur-Lignon in de Tweede Wereldoorlog weer springlevend. De Oostenrijker die vorige maand op 90-jarige leeftijd overleed, bedankt het dorp met een flinke nalatenschap. Burgemeester Jean-Michel Eyraud zwijgt over het bedrag, maar volgens zijn voorganger zou het gaan om ongeveer twee miljoen euro. Hij wist ervan, omdat Schwam enkele jaren terug al informatie had opgevraagd van het gemeentehuis.

Eric Schwam was een van de duizenden joden die in de oorlogsjaren is gered door de bevolking van het dorp dat 88 kilometer ten zuidwesten van Lyon ligt. De Oostenrijker kreeg er met familieleden in 1943 onderdak op de vlucht voor nazi-Duitsland. In totaal zouden de 2500 dorpelingen hebben voorkomen dat duizenden joden werden vermoord in de vernietigingskampen. Het heldhaftige optreden van Le Chambon-sur-Ligon bleef niet onopgemerkt. Het ontving onder meer een eerbetoon vanuit Israël.

Een plaquette herinnert het dorp aan de hulp aan 3000 joodse vluchtelingen.

Volgens gemeenteambtenaar Denise Vallat nam een notaris drie weken geleden contact op met het bestuur om de schenking te kunnen afwikkelen. De notaris drukte het gemeentehuis op verzoek van de overledene op het hart ‘er niet teveel aandacht aan te besteden’, bevestigt Vallat tegenover de tv-zender France 3. De gemeente heeft al een bestemming voor de nalatenschap, namelijk onderwijs en jeugdzorg.

De familie van Eric Schwam kwam uit Wenen. Zijn vader was arts. Toen hij in 1943 op de vlucht aankwam in Le Chambon-sur-Ligon, verkeerde Eric Schwam in het gezelchap van zijn ouders en zijn oma. Welke route het viertal had afgelegd is onbekend, maar zij zouden gedetineerd zijn geweest in het militaire kamp Rivesaltes dat in 1942 werd gesloten. Documentatie wijst uit dat de ouders na het einde van de oorlog zijn teruggekeerd naar Oostenrijk, maar Eric Schwam verruilde zijn oude onderduikadres voor Lyon waar hij farmacie ging studeren. Daar leerde hij zijn vrouw kennen. Hun huwelijk bleef kinderloos. De man was weduwnaar toen hij vorig jaar, op eerste kerstdag, overleed.

Le Chambon-sur-Ligon heeft een reputatie opgebouwd als vluchtheuvel voor vervolgde mensen. In de 17e eeuw gaf het dorp al onderdak aan Hugenoten; protestanten op wie jacht werd gemaakt. Sindsdien staat de regio bekend als ‘La Montagne Protestante’, de Protestantse Berg. Het hielp natuurlijk wel mee dat Le Chambon-sur-Ligon afgelegen lag, verscholen tussen bossen, op ruime afstand van buurdorpen.

Holocaust-helden André en Magda Trocmé .

Tijdens de Tweede Wereldoorlog stak het dorp opnieuw de nek uit na een oproep van pastoor André Trocmé en diens vrouw Magda om joodse vluchtelingen te redden uit de handen van nazi-Duitsland en de Franse collaborateurs van het Vichey-regime. Ruim 80.000 werden vanuit Frankrijk naar de vernietigingskampen gestuurd, maar dankzij Le Chambon-sur-Ligon konden er 3000 worden gered. Zij werden opgevangen in en rondom het dorp. In schuren, kelders, hotels en andere schuilplekken. Via geheime netwerken, met vaak een protestantse achtergrond, werden veel van hen naar Zwitserland gesmokkeld.

In het Lieu de Mémoire kunnen bezoekers kijken en luisteren naar ooggetuigenverslagen van weleer.

Anno 2021 herinnert het Lieu de Mémoire, de Plek van Herdenking, aan het roemruchte verleden van het dorp. Bezoekers kunnen er onder meer kijken en luisteren naar ooggetuigenverslagen. Veertig inwoners, onder wie André en Magda Trocmé, worden voor hun verdiensten geëerd in Yad Vashem, het Holocaust Museum in Jeruzalem.

