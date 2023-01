Frans (58) heeft een bloemenzaak in orkaanzone: ‘Opgeven doen we alleen als we niet meer kunnen’

Nederland­se oprichter (33) van reisbureau omgekomen bij kitesurfon­ge­luk in Zuid-Afri­ka

Bij een kitesurf-ongeluk in Zuid-Afrika is deze week een 33-jarige Nederlander om het leven gekomen. Het gaat om de Brabantse reisondernemer Charles Witlox, oprichter van reisbureau Charlie’s Travels. Witlox werd gegrepen door een windvlaag en werd vervolgens honderd tot tweehonderd meter meegevoerd over het strand.

1 januari