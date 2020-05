Frankrijk wil buitenlanders in quarantaine plaatsen, mogelijk ook Nederlanders

Dat staat in een wetsvoorstel van de Franse regering. Het plan wordt komende week besproken door de Eerste en Tweede Kamer. De regels worden van kracht vanaf 11 mei. De regering heeft nog niet gespecificeerd welke buitenlanders daarna in quarantaine moeten. Het is onbekend of het bijvoorbeeld ook geldt voor toeristen uit Nederland of andere landen.

In het wetsvoorstel staat dat mensen in quarantaine worden geplaatst ‘die afkomstig zijn uit een zone waar het virus rondwaart’. ,,De lijst met die betreffende zones wordt later openbaar gemaakt.’’ Over de formulering is verwarring ontstaan, omdat vrijwel alle landen in de wereld te maken hebben met het coronavirus. Dat zou betekenen dat ook iedereen die zich aan de Franse grens meldt – van een kampeerder en een piloot tot een vrachtwagenchauffeur en een ondernemer – in quarantaine moet.

Vrijheidsberoving

Maar de lijst zou ook regio’s of landen kunnen bevatten waar het coronavirus bijvoorbeeld nog niet onder controle is. Woordvoerders van de Franse regering konden daar dit weekend geen duidelijkheid over verschaffen. Vast staat wel dat buitenlanders van wie ook medisch is vastgesteld dat ze zijn besmet, verplicht geïsoleerd worden. De betrokkene kan tegen zo’n verplichte isolatie beroep aantekenen bij de Franse rechter omdat het om ‘vrijheidsberoving’ gaat.