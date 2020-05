Frankrijk rekent deze zomer niet meer op buitenlandse vakantiegangers, Spanje weert toeristen tot 15 juni

,,Normaal gesproken komen er 17 miljoen buitenlandse toeristen in de zomer naar Frankrijk. Het is vrijwel zeker dat we het dit jaar zonder hen moeten stellen’’, zei staatssecretaris Jean-Baptiste Lemoyne op televisie. Hij zei niet waarom er niet meer op bijvoorbeeld Nederlanders en Belgen gerekend wordt. Voor Nederlanders is Frankrijk steevast de populairste vakantiebestemming.

Het is onduidelijk of de Franse regering buitenlanders actief wil gaan weren. In principe heeft Frankrijk grensbewaking ingesteld tot 15 juni. Alleen buitenlanders van buiten de EU en het Schengengebied moeten in quarantaine als ze Frankrijk binnenkomen.

Angst

Mogelijk doelt Lemoyne ook op de angst van mensen om te reizen of het vliegtuig te nemen omdat ze daarbij besmet zouden kunnen raken. Tot slot speelt de Europese Unie een rol. Daar wordt geprobeerd het beleid voor de zomervakanties te stroomlijnen, bijvoorbeeld door gemeenschappelijk de grenzen weer te heropenen. Maar die pogingen verlopen moeizaam. Spanje en Groot-Brittannië willen buitenlanders in isolatie plaatsen als ze zich bij de grens melden.



Franse bewindslieden hebben de laatste dagen al bij herhaling laten doorschemeren dat het toerisme het deze zomer vooral van de Fransen zal moeten hebben. Premier Philippe zei gisteren dat de Fransen in juli en augustus in eigen land op vakantie mogen. Hij liet in het midden of ze ook naar het buitenland mogen reizen voor hun vakantie.



Eind mei wil de regering definitieve beslissingen nemen over de zomervakanties. Mogelijk wordt dan ook duidelijk of de Nederlanders weer mogen afreizen naar de Middellandse Zee of de Dordogne.

Spanje

Ook Spanje is met nieuwe informatie over het toerisme gekomen. Buitenlandse toeristen zijn in ieder geval tot en met 15 juni nog níet welkom in Spanje. De Spaanse regering verlengt tot die dag de strenge beperkingen op reizen vanuit andere EU-landen (en de rest van de wereld). Bovendien moeten de reizigers die wél het land binnen mogen vanaf vandaag 14 dagen in thuisquarantaine.

Mensen die maanden geleden al een reservering maakten voor een vroeg-zomerse reis naar Spanje zullen daarvan moeten afzien als deze vóór 15 juni zou plaatsvinden. Bovendien kunnen de restricties ook na 15 juni nog worden verlengd. De Spaanse regering geeft vooralsnog de voorkeur aan het nationale toerisme in de topmaanden juli en augustus.

Sinds afgelopen week mogen in de helft van het land de hotels weer open, op maximaal 30 procent van hun capaciteit, zoals op de Canarische Eilanden, de Balearen en aan de Costa Dorada. De overige delen van het land – waaronder de populaire Costa del Sol en Costa Blanca, zullen de komende weken volgen. Niettemin houden veel hoteleigenaren de deuren nog dicht omdat zonder de toestroom van toeristen de kosten hoger zijn dan de baten.

Tweede huis

De regels om in Spanje te kunnen komen blijven dezelfde als ze tot nu toe tijdens de coronacrisis al waren: alleen Spanjaarden zelf die naar huis terugkeren of buitenlanders die een vaste woon- en verblijfplaats in Spanje hebben, officieel geregistreerd staan als ‘resident’ én een NIE-nummer voor buitenlanders hebben mogen het land in. Het bezit van een tweede huis alleen geeft geen garantie. Ook mogen buitenlandse echtgenoten en kinderen van Spanjaarden naar hun partner of ouders reizen.

Voor de rest van de mogelijke reizigers geldt dat er zeer urgente redenen voor een bezoek aan Spanje moeten zijn, aan te tonen met de nodige documenten, om toegelaten te worden. Tot nu toe controleerden luchtvaartmaatschappijen al bij de check-in op het vliegveld van vertrek of iemand gerechtigd is om naar Spanje te reizen.

Sinds vandaag zijn er echter ook weer de ouderwetse grenscontroles in Spanje zelf, mede om reizigers mee te delen dat zij bij aankomst 14 dagen in quarantaine moeten. Daarvoor moeten zij bij de grens op een document het adres van hun verblijfplaats en een telefoonnummer invullen, zodat de gezondheidsautoriteiten eventueel kunnen controleren of zij zich aan de zelfisolatie houden.

Portugal

Portugal, waar de uitbraak goed onder controle lijkt, verwacht dat er wel weer wat toerisme op gang komt. Er wordt stevig ingezet op binnenlands toerisme, maar als het vliegverkeer het toelaat, verwacht het land ook buitenlandse vakantiegangers. ,,Toerisme moet worden beheerst, zodat de regels kunnen worden nageleefd”, zei de directeur-generaal van het gezondheidsbureau deze week.

Hotels bereiden zich alvast voor: als ze zich netjes aan de regels houden qua hygiëne en schoonmaak, krijgen ze een speciaal ‘clean en safe’-keurmerk. Medewerkers zullen werken met een mondkapje op, moeten afstand houden en de hotels moeten een plek hebben waar gasten met symptomen zich kunnen isoleren. Zo hoopt Portugal zichzelf in de markt te zetten als veilige bestemming.

Tot 17 mei geldt in Portugal de ‘staat van calamiteit’: Volgens de maatregelen die momenteel gelden, kunnen reizigers per auto Portugal alleen binnenkomen als ze een verblijfsvergunning kunnen overleggen en daarmee kunnen aantonen dat ze in Portugal woonachtig zijn.

Duitsland

In Duitsland is binnenlands toerisme sinds deze week weer mogelijk - restaurants heropenen vandaag met beperkingen - maar geldt tot 15 juni een restrictie op reizen vanuit andere EU-landen en de rest van de wereld. Minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas wil die beperking geleidelijk opheffen, te beginnen met de Europese landen. ,,Het zal zeker mogelijk zijn om de restrictie eerder op te heffen voor landen in Europa dan voor die daarbuiten. Mits de huidige positieve trend in veel EU-landen doorzet”, zei de minister woensdagavond. Een datum voor het opheffen van deze zogenoemde ‘reiswaarschuwing’ noemde hij niet.

De grenzen met Nederland en België zijn open maar de politie controleert verscherpt in een zone van 30 kilometer rond de grensovergangen. Goederenvervoerders en mensen die voor hun werk op pad zijn of een andere ‘dwingende reden’ hebben, worden doorgelaten. Andere bezoekers kunnen sinds 10 april worden teruggestuurd. Duitsers en andere inwoners van de Bondsrepubliek moesten tot vandaag twee weken in thuisquarantaine als ze langer dan 72 uur buiten Duitsland verbleven. Het schrappen van de maatregelen maakt een langer verblijf elders in Europa weer mogelijk.

Aan de grensovergangen met Denemarken, Luxemburg, Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland wordt wél gecontroleerd maar minister van Binnenlandse Zaken wil die controles stapsgewijs afbouwen. Als eerste verdwijnen ze komende nacht aan de grensovergangen met Luxemburg, kondigde hij eergisteren aan. Aan de grens met Denemarken gebeurt dat volgens hem zodra de Deense regering haar overleg met de buurlanden heeft afgerond. Bij de grensovergangen met Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland wordt volgens hem vanaf morgen nog slechts steekproefsgewijs gecontroleerd tot 15 juni. Polen en Tsjechië verlengde hun inreisbeperkingen vanuit Duitsland onlangs met een maand.

Volledig scherm Een camping in de Franse Ardèche. © ANP