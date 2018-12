Frankrijk jaagt op schutter Straatsburg: ‘Dood of levend, maakt niet uit’

Honderden politieagenten zijn vandaag op de been op de tweede dag in de zoektocht naar de 29-jarige Straatsburg-schutter Cherif Chakatt. Regeringswoordvoerder Benjamin Griveaux vertelde vanmorgen tegen het Franse CNews : ,,Het maakt niet uit of we hem dood of levend te pakken krijgen. Als we hem maar zo snel mogelijk vinden.’’

Het zuidoosten van Frankrijk zit net als gisteren volledig op slot. Treinen, snelwegen en grensovergangen worden gecontroleerd in de klopjacht naar de voortvluchtige schutter die eergisteren twee mensen doodschoot, een slachtoffer hersendood maakte en zes mensen in levensgevaar bracht. Er zijn ruim 700 agenten op de been.

Franse autoriteiten hebben vanmorgen een poster verspreid en roepen getuigen op zich te melden in de zoektocht. De poster meldt dat het om een ‘gevaarlijk individu’ gaat en roept de Fransen op om vooral niet zelf in te grijpen. Iedereen die mogelijk weet waar Chekatt zich ophoudt, wordt opgeroepen contact op te nemen met de autoriteiten.

Grote dreiging

Van de 29-jarige verdachte ontbreekt voorlopig ieder spoor. Frankrijk heeft inmiddels het hoogste veiligheidsniveau bereikt. De dader wordt gezien als een grote dreiging. De in Straatsburg geboren schutter met een Noord-Afrikaanse achtergrond is geradicaliseerd en draagt mogelijk een vuurwapen en een mes. Het is maar de vraag of hij nog in Frankrijk is, vandaar dat ook in Duitsland en Zwitserland agenten naar de man op zoek zijn. Omdat de schutter gewond is aan zijn arm, is het een optie dat hij mogelijk toch dicht bij Straatsburg verblijft.

Volgens regeringswoordvoerder Benjamin Griveaux maakt het niet uit in welke hoedanigheid Chakatt wordt gevonden, als het maar zo snél mogelijk gebeurt. Het is niet bekend of de politiemachten opdracht hebben gekregen om Chakatt neer te schieten.

Volledig scherm De opsporingsposter, verspreid door de politie. © EPA

Geradicaliseerd

Volledig scherm Op het voorhoofd van de schutter is een zogeheten ‘bidplek’ te zien. © AFP Getuigen van de schietpartij, die dinsdagavond rond 20.00 uur plaatsvond bij een kerstmarkt in de Franse stad Straatsburg, hebben gemeld dat de dader luid de woorden ‘Allahu Akbar’ schreeuwde voordat hij de schoten losten. Volgens de burgemeester van Straatsburg is het dan ook overduidelijk dat Chakatt handelde vanuit een terroristisch motief. Het openbaar ministerie geeft aan dat dit nog niet met zekerheid te zeggen is.



Volgens zijn buren was het niet overduidelijk aan de dader te zien dat hij was geradicaliseerd. ,,Hij droeg geen islamitische kleding, liep vooral rond in trainingspak.” Wel is op foto's van Chakatt te zien dat hij een zogeheten prayer bruise heeft; een blauwe plek op zijn voorhoofd ontstaan door het vele bidden.



De schutter stond al lange tijd onder de aandacht van politie en justitie omdat hij naast 27 eerdere veroordelingen op een lijst stond van geradicaliseerde Fransen. De verdachte zou in de gevangenis een obsessieve fascinatie voor het geloof hebben ontwikkeld. Hij probeerde daar ook mede-gevangen te radicaliseren.

Gele Hesjes

Griveaux, naast woordvoerder van de regering ook staatssecretaris op het ministerie van Economische Zaken, heeft aangegeven dat er snel een beslissing wordt genomen over een eventueel verbod op demonstraties van de ‘gele hesjes’ in heel Frankrijk.

,,Gezien de recente gebeurtenissen na de terroristische aanslag in Straatsburg heeft het onze voorkeur als alle politieaandacht aanstaande zaterdag uit kan gaan naar de zoektocht, in plaats van naar de demonstraties in Parijs. We willen dat hij zo snel mogelijk gepakt wordt, zodat iedereen met een rustig gevoel de feestdagen in kan gaan.’’