Frankrijk gaat zijn vaak luxueuze pensioenen versoberen

Omroepbaas Rusland: satelliet­fo­to MH17 was nep

17:08 De Russische staatszender Eerste Kanaal erkent dat het bewijs dat een Oekraïense straaljager MH17 zou hebben neergehaald, nep is. Ernst Konstantin, de baas van de omroep die de theorie de wereld in hielp, zegt in een interview met het Amerikaanse blad The New Yorker dat er destijds ‘een fout’ is gemaakt.