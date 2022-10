Frankrijk gaat in eigen land Oekraïense militairen opleiden: ‘Gaan van lange oorlog uit’

Dat heeft de Franse minister van Defensie, Sébastien Lecornu, bekendgemaakt in een interview met de krant Le Parisien. ,,We geven nu al specifieke artillerie-opleidingen maar dit is echt een andere schaal. We gaan een nieuwe generatie (Oekraïense, red) militairen opleiden die ook langdurig ingezet kan worden’’, aldus Lecornu. ,,Want we moeten er helaas van uit aan dat de oorlog lang gaat duren.’’



De training in Frankrijk kan verschillende vormen aannemen. Het gaat onder meer om de ‘gevechts’-basisvaardigheden voor iedere militaire die meedoet aan de oorlog. Daarnaast komen er opleidingen voor specifieke vaardigheden waar de Oekraïense regering om vraagt. Tot slot zullen de Oekraïners ook onderwijs krijgen in het werken met de militaire apparatuur die Frankrijk levert aan Kiev.

,,Wij zijn zelf niet in oorlog, maar we helpen een land in oorlog’’, aldus de minister. Hij betwist dat Parijs tot nu toe weinig militaire steun biedt aan Oekraïne. Alleen hebben veel van die leveranties plaats in het geheim, buiten het zicht van camera’s. ,,Wij zijn discreet. Als je kijkt naar wat we ècht leveren zitten we in de top 5 van landen.’’

Hulpfonds van 100 miljoen euro

Frankrijk gaat de komende twee maanden nieuwe luchtafweergeschut sturen. Er wordt ook gesproken over de levering van nieuwe kanonnen en raket-lanceer-installaties. ,,We hebben een hulpfonds voor Oekraïne opgezet van 100 miljoen euro. Dat geld mag Oekraïne gebruiken zoals ze zelf wil, op voorwaarde dat de aankopen worden gedaan in Frankrijk. Dat is goed voor de Franse industrie.’’

De minister van Defensie wil in het interview geen informatie geven over de Russische onderzeeër die eind september boven water kwam voor de kust van Bretagne. ,,Ik kan niets zeggen over lopende onderzoeken’’, aldus Lecornu. ,,Onze marine surveilleert regelmatig op zee en onze tegenstanders varen daar soms ook.’’