Frankrijk bant Engelse gamewoorden: esports wordt ‘jeu video de competitie’

Schietpartij Texas Miah smeerde zich in met bloed van een klasgenoot­je en bleef doodstil liggen

De agenten bij de basisschool in Texas waar deze week een bloedbad plaatsvond, namen een verkeerde beslissing door 45 minuten te wachten op versterking. Dat heeft een hooggeplaatste official van de staat Texas vandaag toegegeven. Ondertussen doen overlevenden van het bloedbad hun verhaal. Miah smeerde zich in met bloed, bleef doodstil liggen en belde 911 met het mobieltje van een doodgeschoten lerares.

27 mei