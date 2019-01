Franck Ribéry steekt scheldkanonnade af na ophef om gouden entrecote

De Franse voetballer Franck Ribéry slaat terug. De Bayern-speler gaat volledig los op iedereen die commentaar had op de gouden entrecote die hij verorberde tijdens zijn vakantie in Dubai. Op sociale media pakt hij samen met zijn vrouw Wahiba uit met een zelden geziene scheldkanonnade.

,,In 2019 zetten wij de puntjes op de i”, openen de Ribérys nog netjes, waarna de obsceniteiten in het rond vliegen. ,,Laten we beginnen met een boodschap voor de jaloerse mensen en de haters, die ongetwijfeld door een gescheurd condoom op de wereld gekomen zijn: F*** jullie moeders, jullie grootmoeders en heel jullie stamboom. Ik ben jullie niks verschuldigd. Mijn succes is er vooral gekomen dankzij God, mezelf en mijn naasten die in mij geloofden. Aan alle anderen: jullie zijn niet méér dan kiezelsteentjes in mijn sokken!”

Waarna ook de media een veeg uit de pan krijgen. ,,Aan de pseudo-journalisten die mij bekritiseren (recentste voorbeeld: de prijs van de dingen die ik eet)... Als ik iets wegschenk - want men heeft mij geleerd om te géven, omdat ik veel verdien - waarom schrijft geen enkel groot, nationaal medium daarover? Neen, jullie schrijven veel liever over de vakantie met mijn familie. Jullie onderzoeken al wat ik doe, wat ik eet enzovoort.”

De forse uithaal van het koppel slaat op een restaurantbezoek van Ribéry tijdens zijn vakantie in Dubai waarover media gisteren berichtten. Op zijn Instagram-profiel publiceerde de middenvelder van Bayern München een video waarin te zien is hoe hij zich tegoed doet aan een stevige entrecote. Ribéry bestelde niet zomaar het eerste het beste stukje vlees: de entrecote bleek opgediend in een bad van goud. Kostprijs van de delicatesse: 1.200 euro. Het beeld werd gretig opgepikt en becommentarieerd: de ‘golden steak-gate’ was geboren. Tot woede van Ribéry en zijn echtgenote.

No better way to start the year than with a dash of salt and a visit to my Turkish brother :flag-tr::ok_hand::skin-tone-3: #SaltBae #fr7:crown: #ELHAMDOULILLAH:palms_up_together::skin-tone-4::hearts: @nusr_et Een foto die is geplaatst door null (@franckribery7) op 3 Jan 2019 om 1:09 PST

Moeders beledigen

Vrijdagavond had Ribéry zijn scheldkanonnade al aangekondigd op Instagram. ,,Oooouuuu, ik zal een paar moeders moeten beledigen. Tot morgen, goeienacht!”, luidde het toen. Vanochtend volgde: ,,Ik neem een douche, eet iets, drink mijn espresso en dan ben ik voor jullie daar.” Een uur later haalde Ribéry de knop van de mestkar. Echtgenote Wahiba liet zich op haar Instagram-profiel evenmin onbetuigd. ,,Wij zijn blij te zien dat jullie ons tot in de keuken achtervolgen”, klonk het cynisch. ,,Arm Frankrijk. Dat er zoveel idioten en lullen rondlopen...”