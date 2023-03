Fox News in het nauw door privé-appjes presentatoren: alleen pro-Trump voor de kijkcijfers

De conservatieve nieuwszender Fox News ligt onder vuur om zijn berichtgeving over ‘stembusfraude’ bij de laatste verkiezingen. Waar presentatoren in de uitzending ernstige beschuldigingen lieten horen, zeiden ze er in onderlinge berichtjes niks van te geloven.

Er lopen op dit moment twee rechtszaken tegen Fox News, aangespannen door Dominion Voting Systems en Smartmatic. Dit zijn bedrijven die stemmachines maken. Ze beschuldigen Fox allebei van laster en claimen dat daardoor hun zakelijke belangen zijn geschaad.

Toen Donald Trump de laatste presidentsverkiezingen had verloren van Joe Biden, maar dat niet wilde accepteren, begon hij beschuldigingen van fraude te uiten. Sommige mensen uit zijn kamp, zoals de ex-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, en advocate Sidney Powell, werden zelfs heel expliciet en kregen daarvoor alle ruimte bij Fox. Zo zei Giuliani dat Smartmatic speciaal was ‘opgericht om de verkiezingen te vervalsen’. Powell beweerde dat Dominion eigenlijk een Venezolaans bedrijf is dat speciaal is gecreëerd om de inmiddels overleden president Hugo Chavez in het zadel te houden. Beide bedrijven stapten in 2021 naar de rechter.

Andere toon

In de zaak tegen Dominion zijn inmiddels tekstberichtjes naar boven gekomen die een merkwaardig licht werpen op de verkiezingsberichtgeving van Fox News. Prominente presentatoren als Tucker Carlson, Laura Ingraham en Sean Hannity kozen in hun shows opzichtig de kant van Trump, en lieten ook uitgebreid mensen aan het woord die de beweringen van de president ondersteunden. Privé sloegen ze echter een heel andere toon aan.

Zo stuurde Carlson een berichtje naar Ingraham: ‘Sydney Powell liegt. Ik betrapte haar. Niet normaal’. In haar bericht noemde Ingraham Powel ‘a complete nut’, ‘een totale gek’. Toch schoof Powell even later weer aan bij Fox om zonder veel tegengas haar samenzweringstheorieën uit te dragen. Uit andere berichten aan collega’s blijkt dat Tucker Carlson niet zo’n fan is van Trump (‘Hij is de beste president ooit’) als de gemiddelde Fox-kijker zou verwachten. ‘Hij [Trump] is een duivelse kracht, een vernietiger. Ik haat hem met alles wat ik heb’.

Grote schade

Volgens veel commentatoren is door deze zaak verder duidelijk geworden waarom de Fox-presentatoren al jaren zo’n extreme toon aanslaan. Toen Fox News vlak na de verkiezingen bekendmaakte dat Joe Biden de staat Arizona had gewonnen, stuurde Carlson in paniek een berichtje naar zijn producer: ‘Hebben onze bazen niet in de gaten hoeveel geloofwaardigheid we hierdoor hebben verloren bij ons publiek?’ En Sean Hannity naar Laura Ingraham: ‘De schade is niet te overzien’.

Inderdaad schakelden veel kijkers toen over naar een zender als Newsmax, waar ze wel hoorden wat ze wilden horen: namelijk dat Trump eigenlijk had gewonnen. Het werd nog erger toen een Fox-verslaggeefster de claims van Trump ging factchecken. Carlson probeerde haar ontslagen te krijgen. ‘Dit moet stoppen, en wel vanavond’, appte hij Hannity. ‘Dit schaadt ons bedrijf. De aandelenkoers is gezakt. Geen grap’.

Dit soort berichten wordt nu door Dominion aangevoerd om aan te tonen dat Fox niet alleen foute informatie gaf, maar zich daar ook ten volle van bewust was. ,,Fox negeerde op roekeloze manier de waarheid, omdat leugens goed waren voor de zaken.”

Soundbites

Fox stond steeds op het standpunt dat het hier gaat om de vrijheid van meningsuiting. Bovendien zou Dominion een ‘onjuiste voorstelling van zaken geven door alleen maar de nadruk te leggen op soundbites en de context weg te laten’. Eind vorige maand kwam echter naar buiten dat Rupert Murdoch, de grote baas van Fox, heeft toegegeven dat sommige presentatoren valse beschuldigingen hebben onderschreven. ,,Sommige”, nuanceerde hij wel. ,,Niet allemaal.” In zijn verklaring stelt hij verder dat het ‘achteraf gezien beter was geweest als we de beschuldigingen sterker hadden afgewezen’.

De zaak van Dominion komt in april voor de rechter. het bedrijf eist een schadevergoeding van omgerekend 1,5 miljard euro. Een verzoek door Fox om de zaak van Smartmatic te stoppen, is vorige maand door de rechtbank afgewezen. Dat bedrijf eist 2,5 miljard. Waarnemers noemen het de grootste crisis in de 26-jarige geschiedenis van Fox.

