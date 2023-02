Fox News-baas: zender steunde claims Trump over verkiezingsfraude

Drie arrestaties Noord-Ier­land opge­schrikt door mogelijke aanslag door New IRA, politieman in kritieke toestand

De Noord-Ierse politie onderzoekt of de moordaanslag op een politieofficier bij Omagh het werk is van republikeinse terroristen. ,,We houden alle opties open, maar kijken in de eerste plaats naar betrokkenheid van het Nieuwe Ierse Republikeinse Leger”, aldus een zegsman van de politie. Het slachtoffer ligt ‘in kritieke maar stabiele toestand’ in het ziekenhuis. Er zijn drie mensen opgepakt.