Fotograaf zoekt 2000 naakte vrijwilligers voor massale shoot in Sydney

De Amerikaanse fotograaf Spencer Tunick is op zoek naar duizenden vrijwilligers voor een grote naakte fotoshoot die vandaag plaats zal vinden. De mensen wordt gevraagd om op een strand in Sydney te poseren.

Hiermee wil de kunstenaar aandacht vragen voor huidkanker. Jaarlijks gaan er in Australië meer dan 2000 mensen dood aan de ziekte. De actie valt samen met de nationale actieweek tegen huidkanker in het land. In een statement over de actie zei Tunick dat ‘het een eer was om deel te nemen aan een missie om het checken van je huid te stimuleren’.

In 2010 poseerden 5500 blote mensen ook al in Sydney, toen voor het iconische Opera House. ,,Als het Sydney Opera House er op een koude ochtend in maart 5500 kan krijgen, hopen we vandaag ons doel van 2500 te bereiken”, zegt een van de organisatoren van de actieweek tegen CNN. ,,Iedereen is welkom om deel te nemen, we verwelkomen alle lichaamstypes, geslachten en ras.”

Volledig scherm In maart 2010 poseerden 5500 vrijwilligers voor het Opera House om aandacht te vragen voor de LGBTQI+ gemeenschap. © ANP / EPA

De New Yorkse fotograaf staat bekend om zijn foto’s van grote groepen naakte mensen. Zo bracht hij in 2016 in de Amerikaanse stad Cleveland honderd vrouwen bij elkaar uit protest tegen de Republikeinse partij en Donald Trump. Hij fotografeerde ook een aantal keer in Amsterdam, zoals in de Europarking waar hij ruim 2000 mensen voor de camera had.

Tunick heeft ongeveer 100 grootschalige naaktfoto’s over de hele wereld op openbare plaatsen gemaakt. In totaal wist hij 18.000 naakte vrijwilligers voor zijn lens te strikken.

Volledig scherm Ruim 2000 mensen hebben deelgenomen aan de fotoshoot in de Europarking, Amsterdam. © ANP / ANP

