Foto van ‘stoffige’ mijnwerker bij basketbalwedstrijd gaat viraal: ‘Hij is de vader van het jaar’

New Yorkse politie verhoogt aanwezig­heid in metro na toename geweldsin­ci­den­ten

In de metro in New York zullen meer politieagenten worden ingezet als gevolg van het toenemende aantal geweldsdelicten. Dat hebben burgemeester Eric Adams en de gouverneur van de Amerikaanse staat New York, Kathy Hochul, zaterdag op een gezamenlijk persconferentie gezegd.

24 oktober