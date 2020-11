Foto moordenaar Paty op telefoon van aanslagpleger Nice

6,5 miljoen buitge­maakt bij spectacu­lai­re inbraak in douanekan­toor aan Duitse grens

12 november Dieven hebben op spectaculaire wijze 6,5 miljoen euro gestolen uit een douanekantoor aan de Duits-Nederlandse grens. Het drietal boorde zich een weg naar de kluis in de kelder. Volgens de Duitse politie moeten de daders zijn getipt over de grote hoeveelheid geld in het kantoor.