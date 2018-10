Florida vreest dat orkaan Michael de ergste in 100 jaar wordt

Turkse veilig­heids­dienst: Khashoggi op gruwelijke wijze vermoord

15:57 De Saoedische journalist Jamal Khashoggi is vrijwel direct nadat hij het consulaat in Istanboel binnenstapte, vermoord en in stukken gezaagd. Het bevel voor de moord is afkomstig van de Saoedische koninklijke machthebbers. Dat heeft een vooraanstaand lid van de Turkse veiligheidsdiensten bevestigd aan The New York Times.