Florence pakt snackende toeristen aan

Vanwege een gebrek aan banken, kiezen toeristen er vaak voor hun hapje op de stoep op te eten, of in portieken van woningen of winkels, waarbij ze het afval bovendien vaak achterlaten. Het zorgt voor ergernis bij met name winkeliers. In augustus leidde dit nog tot een handgemeen tussen de eigenaar van een winkel en een Spaanse familie.



De nieuwe verordening blijft van kracht tot 6 januari 2019. Onduidelijk is of er ook extra mankracht wordt ingezet om de regel te handhaven. Vrijwilligers patrouilleren momenteel al door het centrum rond lunchtijd, maar zij mogen geen boetes opleggen.