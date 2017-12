Floortje Dessing ontsnapt uit Jemen

Kin­der­vre­des­prijs voor Syrische vluchteling

De 16-jarige Mohamad Al Jounde uit Syrië heeft vandaag in Den Haag de Internationale Kindervredesprijs gewonnen. Mohamad vluchtte uit Syrië naar Libanon, waar hij een school oprichtte voor de kinderen in het vluchtelingenkamp. Hij kreeg de prijs uitgereikt van Nobelprijswinnares Malala Yousafzai. Zij kreeg de onderscheiding in 2013 voor haar strijd voor de toegang van meisjes tot onderwijs.