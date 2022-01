Flinke brand woedt in parlementsgebouw Zuid-Afrika, dak deels ingestort

update/videoIn het parlementsgebouw van Zuid-Afrika in Kaapstad woedt een brand. De vlammen slaan uit het dak en de rook is tot in de wijde omtrek te zien. Een deel van het dak is ingestort. Zeker 60 brandweermensen bestrijden het vuur.

De brand ontstond zondagochtend op de derde verdieping van het gebouw en verspreidde zich naar een fitnessruimte, aldus een woordvoerder van de hulpdiensten. Hij waarschuwt voor instortingsgevaar. ,,Het dak heeft vlamgevat en het gebouw zelf staat ook in brand. Het vuur is niet onder controle en er zijn scheuren in de muren van het gebouw gemeld.‘’

Volgens de autoriteiten is de brand in de oude vleugel inmiddels onder controle. Het dak is daar ingestort. In de nieuwe vleugel is de brandweer nog druk bezig het vuur te bedwingen. Daar hebben de vlammen ook de vergaderzalen van het parlement bereikt. ,,Dit is een zeer trieste dag voor de democratie want het parlement is de thuisbasis van onze democratie‘’, zegt minister Patricia de Lille (Openbare Werken en Infrastructuur) in een reactie.

Er zijn geen gewonden gemeld. De hulpdiensten vrezen dat het vuur zich snel verder zal verspreiden, omdat in de historische kamers veel tapijten en gordijnen hangen.

Detectieapparatuur

,,Deze gebouwen zijn oud‘’, zegt Jean-Pierre Smith, lid van het gemeentebestuur van Kaapstad, volgens de Zuid-Afrikaanse site News24. ,,Er wordt gesuggereerd dat het dertig minuten duurde voor de detectieapparatuur de brand registreerde. Als het had gewerkt, hadden we de brand eerder ontdekt.‘’

Volledig scherm De brandweer probeert het vuur in het parlementsgebouw te blussen © REUTERS

Het parlementsgebouw bestaat uit drie delen. Het oudste deel werd in 1884 voltooid. In de nieuwe vleugels, die in de jaren ‘20 en ‘80 van de vorige eeuw werden gebouwd, zetelt het parlement. In het Victoriaanse gebouw werd geschiedenis geschreven toen president Frederik de Klerk in 1990 daar het eind van de Apartheid aankondigde.

In april vorig jaar legde een brand een deel van de universiteitsbibliotheek van Kaapstad, met een bijzondere archiefcollectie, in de as.

Volledig scherm De rook is tot in de wijde omtrek te zien © JASMIN BAUOMY via REUTERS