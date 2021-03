Fitnessgoeroe (46) van BN'ers opgepakt voor illegale prostitutie: 'Dit slaat in als een bom'

De Nederlandse fitnessgoeroe en zangeres Margretha van de L. (46) is vrijdag in de Belgische plaats Schilde bij Antwerpen opgepakt op verdenking van illegale prostitutie en uitbuiting. Van de L. zou samen met haar partner Johan een groot escortbureau met tientallen sekswerkers runnen in het plaatsje Retie, net over de grens bij Eindhoven. Volkszanger Roland Verstappen, die recent een nummer met Van de L. opnam, is met stomheid geslagen. ,,Ik heb Margretha leren kennen als een ontzettend lieve vrouw met een groot hart”, zegt hij tegen deze site.

Van de L. zal bij televisiekijkend Nederland waarschijnlijk geen belletje doen rinkelen, maar onder diverse artiesten en televisiepersoonlijkheden is zij wel degelijk een bekende naam. Als dans- en fitnesscoach stond zij de afgelopen jaren meerdere BN’ers bij, onder wie Ernst Daniel Smid, Eva Simons en Ruth Jacott. ‘Ze doet dit vanuit haar eigen ervaring en motivatie, maar is uiteraard wel gediplomeerd. Margretha heeft in haar dynamische leven al heel wat gevechten moeten leveren, onder andere tegen een levensbedreigende ziekte’, valt te lezen op haar site.

Enorm overvallen

In het afgelopen jaar richtte Van de L. zich op een zangcarrière en ging ze in zee met platenlabel Rood Hit Blauw. Een woordvoerder laat weten met ‘een lelijke brok in de keel’ rond te lopen. ,,Wij zijn enorm overvallen door dit nieuws en wachten verdere ontwikkelingen af. Zolang Margretha niet veroordeeld is laten wij haar als platenmaatschappij niet vallen.”

Het vermeende escortebureau van Van de L. en haar partner Johan kwam vorige week in het vizier tijdens een (routine)controle door het prostitutieteam van de Antwerpse politie. Uit het onderzoek bleek dat het Nederlandse koppel de leiding had over een omvangrijk netwerk van tientallen sekswerkers, telefonistes en chauffeurs. De prostituees werden zowel door klanten in België als in Nederland geboekt. Mogelijk zijn zij door hun werkgevers uitgebuit, maar dat moet uit verder onderzoek van de Belgische autoriteiten blijken.

Mokerslag

Politie en justitie deden afgelopen donderdag een huiszoeking op het adres van de verdachten in Schilde en bij het escortbureau in Retie. Volgens burgemeester Patrick Geuens komt Retie in het verhaal enkel voor als ‘callcenter’. De eigenaren huurden een woning in de plaats, die als zodanig was ingericht. ,,In het pand in Retie heeft er naar mijn weten nooit prostitutie plaatsgevonden. Ik vermoed dat de verdachten hier een woning huurden om een Belgische telefoonlijn te hebben”, zegt burgemeester Patrick Geuens tegen Het Laatste Nieuws.

De forse beschuldigingen aan het adres van Van de L. komen als een mokerslag aan bij de mensen die de afgelopen jaren intensief met haar hebben samengewerkt. ,,Ja, dit slaat echt in als een bom”, zegt de Brabantse volkszanger Roland Verstappen. Hij en Van de L. namen eerder dit jaar een duet op. ,,Margretha kwam bij mij met het idee om van mijn hit Helemaal Niets een speciale uitvoering te maken die mensen in deze zware tijden een hart onder de riem zou kunnen steken. Het werd een bijzondere samenwerking waarin het zowel op zakelijk als persoonlijk vlak enorm goed klikte. Ik loop door dit nieuws dan ook met een flinke knoop in mijn maag rond.”

Lieve vrouw

Over de vermeende escortpraktijken van Van de L. weet Verstappen helemaal niets. ,,We hadden het eigenlijk alleen maar over muziek. Dat is wat ons bij elkaar heeft gebracht. Dingen als mensenhandel, uitbuiting en weet ik allemaal, ik kan het me echt niet voorstellen. Voor mij is Margretha een hele gezellige, lieve vrouw. Onze samenwerking begon net een beetje vorm te krijgen. We hadden nog plannen om samen een countryalbum te maken. Het is nu nog maar de vraag of dat nog gaat gebeuren. Ik wacht de ontwikkelingen af.”

Een oud-medewerker van het vermeende escortbureau van Van der L. klapt in de Belgische media uit de school over de betreffende praktijken. ,,Heel Nederland kent Margretha als de fitnessgoeroe van de sterren. Maar wij leerden ook haar minder bekende kantje kennen: dat van de corrupte bordeelhoudster. Klanten werden afgeperst. Betaalden ze niet, dan volgde een telefoontje naar hun vrouw of werkgever”, zegt de bron tegen de krant Het Laatste Nieuws.

Zo goed als nooit stapten de gedupeerde klanten naar de politie, omdat ze niet bekend wilden staan als ‘hoerenloper’. Ook de escortes zelf werden onder druk gezet, meldt de Belgische krant na eigen onderzoek. Meisjes die wilden stoppen, kregen een factuur van 2000 euro onder de neus geduwd, zogezegd voor misgelopen reserveringen. Konden ze dat niet betalen, dan mochten ze niet vertrekken.

Voorarrest

Van de L. en haar partner Johan zitten momenteel vast en worden komende week voorgeleid aan de raadkamer in Antwerpen. Die bepaalt dan of de verdachten langer vast moeten blijven zitten. Het Antwerpse parket kon niet zeggen of het escortbureau ook werkzaam was tijdens de lockdown. Prostitutie en andere contactberoepen zijn verboden tijdens corona.

