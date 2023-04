Finse premier Sanna Marin treedt af als partijleider

De vertrekkende Finse premier Sanna Marin, die zondag werd verslagen bij de algemene verkiezingen in Finland, kondigde woensdag aan dat ze in september aftreedt als leider van de sociaal-democratische partij (SDP).

De 37-jarige leider is tot de conclusie gekomen dat ze zich ,,op het volgende congres in september niet kandidaat zal stellen voor een nieuwe termijn als leider van de SDP”, zei ze tijdens een persconferentie. Ze voegde daaraan toe dat ze wel als vast lid in het nieuwe parlement zal plaatsnemen, dat volgende week wordt gekozen.

Petteri Orpo, de leider van de rechtse Nationale Coalitiepartij (NCP), versloeg Marin als zittend premier. De NCP haalde de meeste zetels in het parlement. ,,Wij hebben het grootste mandaat”, zei Orpo zondagavond al in een toespraak voor zijn aanhangers.

Orpo is als eerste aan zet om een nieuwe regering te vormen. Volgens Finse media zullen partijen in iedere denkbare coalitie veel compromissen moeten sluiten. Een coalitie over rechts met onder meer de NCP en de Finnenpartij behoort tot de mogelijkheden, maar hun standpunten over migratie, klimaat en de EU lopen ver uiteen. De NCP zou ook samen met de SDP een coalitie kunnen proberen te vormen, maar volgens experts ligt dit minder voor de hand. De twee partijen botsten afgelopen maanden geregeld over het economisch beleid.

Jongste regeringsleider

De 37-jarige Marin was bij haar aantreden in 2019 de jongste regeringsleider ter wereld. Drieënhalve week nadat ze haar 34ste verjaardag vierde, werd Marin premier. ,,Binnen vier jaar zullen we Finland niet voltooien, maar het kan beter worden. Ik wil een samenleving opbouwen waarin ieder kind alles kan worden en waarin ieder mens waardig kan leven en oud kan worden”, zei ze toen.

Ze kreeg het in haar regeringsperiode voor elkaar dat Finland - mede dankzij de dreiging uit Rusland - lid werd van de Navo. Haar verkiezingsnederlaag komt in dezelfde week als de definitieve goedkeuring van Hongarije en Turkije.

Sterrenstatus

In het buitenland leek Marin soms een sterrenstatus te hebben. Die heeft ze mede te danken aan de feestvideo die vorig jaar van haar opdook. Daarin was ze dansend te zien met vrienden, op een huisfeestje. Ze onderging een drugstest om te bewijzen dat zij niets gebruikt had. Wereldwijd kreeg de premier veel steun, omdat ze liet zien dat zelfs iemand met zo’n verantwoordelijke baan tijd mag hebben voor een privéleven.

Maar in eigen land lag Marin onder vuur vanwege politieke redenen. De staatsschuld liep in haar regeringsperiode hoog op en net als elders in Europa was de inflatie enorm. Het lijkt erop dat Finnen zondag vooral hebben gestemd tegen haar binnenlandse en economische beleid.