Finse premier Sanna Marin stopt als partijleider na verkiezingsnederlaag

Marin vertelde tijdens een persconferentie zich bij het partijcongres in september niet kandidaat te zullen stellen voor het leiderschap. Ze werd in 2019 leider van de SDP en premier van Finland. De politica was toen 34 jaar en op dat moment de jongste regeringsleider ter wereld. Ze dient donderdag het ontslag van haar regering in.



De premier wordt in Finland traditioneel geleverd door de grootste partij van het land. Dat is nu de conservatieve Nationale Coalitiepartij (NCP), gevolgd door de radicaal-rechtse Finnenpartij. De SDP werd bij de verkiezingen de derde partij van Finland. Marin verwacht niet minister te worden als de SDP en NCP een regering zullen vormen.



Met werk als parlementariër hoopt Marin naar eigen zeggen op ‘een rustiger leven’. Ze vertelde dat haar uithoudingsvermogen de afgelopen jaren ‘soms op de proef werd gesteld'. Ook zei ze geen aanbiedingen voor internationale posities te hebben ontvangen, waar geruchten over rondgaan, en niet de president van Finland te willen worden. De termijn van president Sauli Niinistö loopt volgend jaar af.